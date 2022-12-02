Шольц призвал Путина вывести войска из Украины. Тот в ответ заявил, что Украина не идет на переговоры из-за поставок оружия Западом

В немецком правительстве сообщили, что часовая беседа лидеров стран была посвящена продолжающейся агрессивной войне России против Украины и ее последствиям.
Как отмечается, Шольц в ходе разговора осудил российские удары по гражданской инфраструктуре Украины и подчеркнул "решимость Германии поддерживать Украину в обеспечении ее обороноспособности от российской агрессии".
"Канцлер призвал президента России к скорейшему достижению дипломатического решения, включая вывод российских войск", – говорится в сообщении пресс-службы.
Путин в свою очередь попытался убедить Шольца, что удары оккупантов по украинской инфраструктуре – якобы "вынужденный и неизбежный ответ" на удары Киева по российским объектам, "включая Крымский мост и объекты энергетики".
Кроме того, президент РФ выразил недовольство тем, что страны Запада поставляют украинской армии вооружение, обучают бойцов ВСУ и оказывают Украине материальную помощь. По мнению российской стороны, якобы именно это "приводит к тому, что Киев напрочь отбрасывает идею каких-либо переговоров".
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
19 ноября Шольц, выступая на конференции Социал-демократической партии Германии, в очередной раз призвал Путина вывести войска из Украины. Бывший посол Украины в Германии, а ныне замглавы МИД Андрей Мельник в ответе канцлеру заявил, что это "лишь слова", а Путин понимает только силу, и призвал Шольца выдвинуть руководству РФ ультиматум.
22 ноября Шольц заявил на конференции в Берлине, что Германия должна быть готова к эскалации ситуации в Украине. Канцлер отметил, что эскалация может произойти ввиду развития войны, а также "видимых и растущих" неудач России.
26 ноября Шольц снова заявил, что Россия должна прекратить бомбовый террор против гражданской инфраструктуры Украины и вывести свои войска. 29 ноября он обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским украинскую "формулу мира". 30 ноября канцлер Германии пообещал Украине дополнительные поставки зенитных установок Gepard.