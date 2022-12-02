Шольц призвал Путина вывести войска из Украины. Тот в ответ заявил, что Украина не идет на переговоры из-за поставок оружия Западом

Шольц во время разговора с Путиным призвал Россию к поиску дипломатического решения Фото: .bundesregierung.de

В немецком правительстве сообщили, что часовая беседа лидеров стран была посвящена продолжающейся агрессивной войне России против Украины и ее последствиям.

Как отмечается, Шольц в ходе разговора осудил российские удары по гражданской инфраструктуре Украины и подчеркнул "решимость Германии поддерживать Украину в обеспечении ее обороноспособности от российской агрессии".

"Канцлер призвал президента России к скорейшему достижению дипломатического решения, включая вывод российских войск", – говорится в сообщении пресс-службы.

Путин в свою очередь попытался убедить Шольца, что удары оккупантов по украинской инфраструктуре – якобы "вынужденный и неизбежный ответ" на удары Киева по российским объектам, "включая Крымский мост и объекты энергетики".

Кроме того, президент РФ выразил недовольство тем, что страны Запада поставляют украинской армии вооружение, обучают бойцов ВСУ и оказывают Украине материальную помощь. По мнению российской стороны, якобы именно это "приводит к тому, что Киев напрочь отбрасывает идею каких-либо переговоров".