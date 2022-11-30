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Германия выделила Украине €56 млн для ремонта энергетической инфраструктуры и 350 генераторов

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В Германии пообещали продолжить поддерживать Украину
В Германии пообещали продолжить поддерживать Украину
Фото: depositphotos.com

Германия выделила Украине финансовую помощь в размере €56 млн для восстановления энергетической инфраструктуры, а также 350 генераторов.

Об этом сообщила пресс-служба правительства ФРГ после разговора президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Олафа Шольца 29 ноября. 

Как отметили в пресс-службе, Зеленский рассказал Шольцу о последствиях российских авиаударов по гражданской инфраструктуре, водо- и электроснабжению.

"Канцлер осудил продолжающиеся обстрелы и заверил Украину в дальнейшей краткосрочной поддержке. На данный момент федеральное правительство предоставило краткосрочную финансовую помощь для ремонта энергетической инфраструктуры в размере около €56 млн, и Германия предоставляет более 350 генераторов", – сказано в сообщении.

Кроме этого, Шольц "подтвердил постоянную поддержку Украины Германией, в том числе в сфере противовоздушной обороны и долгосрочного восстановления".

Зеленский и канцлер Германии договорились "продолжать тесный и конструктивный обмен мнениями и оставаться в тесном контакте", добавили в пресс-службе. 

Контекст:

По информации министра обороны Украины Алексея Резникова на 28 ноября, РФ с начала вторжения нанесла по Украине более 16 тыс. ракетных ударов, при этом 97% объектов, ставших целью ударов России, – гражданские

С начала октября Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры. Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. 

Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.

В начале ноября 17 стран ЕС заявили, что отправят Украине 500 генераторов через механизм гражданской защиты. Это Словения, Словакия, Ирландия, Австрия, Швеция, Испания, Германия, Италия, Дания, Финляндия, Эстония, Бельгия, Болгария, Люксембург, Кипр, Польша и Франция.

23 ноября Европарламент объявил о начале кампании #GeneratorsofHope ("Генераторы надежды"), которая предполагает массовые поставки генераторов в Украину.

США также предоставили Украине $53 млн для срочной закупки энергетического оборудования.

Теги: Германия, электричество, ФРГ, электроснабжение, Владимир Зеленский, финансовая помощь, инфраструктура, энергосистема, Олаф Шольц, восстановление
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