Германия выделила Украине €56 млн для ремонта энергетической инфраструктуры и 350 генераторов

Об этом сообщила пресс-служба правительства ФРГ после разговора президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Олафа Шольца 29 ноября.

Как отметили в пресс-службе, Зеленский рассказал Шольцу о последствиях российских авиаударов по гражданской инфраструктуре, водо- и электроснабжению.

"Канцлер осудил продолжающиеся обстрелы и заверил Украину в дальнейшей краткосрочной поддержке. На данный момент федеральное правительство предоставило краткосрочную финансовую помощь для ремонта энергетической инфраструктуры в размере около €56 млн, и Германия предоставляет более 350 генераторов", – сказано в сообщении.

Кроме этого, Шольц "подтвердил постоянную поддержку Украины Германией, в том числе в сфере противовоздушной обороны и долгосрочного восстановления".

Зеленский и канцлер Германии договорились "продолжать тесный и конструктивный обмен мнениями и оставаться в тесном контакте", добавили в пресс-службе.