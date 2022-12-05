"Гарантии нужны именно против России". глава МИД Финляндии ответил на заявление Макрона

"В сложившейся ситуации нам нужны гарантии именно против России. Это касается как Украины, так и других стран", – заявил Хаависто.

По его словам, сейчас Россия действует против международного порядка и выступает в роли захватчика территорий других стран.

В качестве примера он привел конфликт в Грузии, аннексию Крыма и захват восточных регионов Украины.

3 декабря в интервью телеканалу TF1 Макрон заявил, что России можно предоставить гарантии ее безопасности, если Москва согласится на переговоры о мире в Украине. Французский президент упомянул опасения президента России Владимира Путина о том, что НАТО придет к границам РФ.