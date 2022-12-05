"Гарантии нужны именно против России". глава МИД Финляндии ответил на заявление Макрона

"В сложившейся ситуации нам нужны гарантии именно против России. Это касается как Украины, так и других стран", – заявил Хаависто.
По его словам, сейчас Россия действует против международного порядка и выступает в роли захватчика территорий других стран.
В качестве примера он привел конфликт в Грузии, аннексию Крыма и захват восточных регионов Украины.
3 декабря в интервью телеканалу TF1 Макрон заявил, что России можно предоставить гарантии ее безопасности, если Москва согласится на переговоры о мире в Украине. Французский президент упомянул опасения президента России Владимира Путина о том, что НАТО придет к границам РФ.
Спустя месяцы после полномасштабного вторжения президент России Владимир Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".