"Мы должны запустить все юридические инициативы". Макрон заявил, что Путин должен быть привлечен к ответственности за военные преступления

Он подчеркнул, что ракетные удары российских оккупантов по гражданской инфраструктуре Украины являются военным преступлением.
На вопрос журналиста, должен ли Путин быть привлечен к ответственности за эти преступления, Макрон ответил утвердительно.
"Мы должны собрать все доказательства военных преступлений. И это то, что мы делаем, отправляя в Украину полицейских и экспертов... Мы должны запустить все юридические инициативы. Поэтому мой ответ – да", – сказал президент Франции.
В то же время Макрон отметил, что продолжает поддерживать прямой контакт с Путиным.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Rai 1, опубликованном 13 мая, рассказал, что президент Франции "хотел отыскать те или иные результаты" в посредничестве между странами, но не смог этого сделать не по вине Украины – "он не нашел их со стороны РФ".
"А мне предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по нашему суверенитету, ради того, чтобы сохранить лицо президенту Путину... Мне кажется, это не очень корректно со стороны тех или иных лидеров, – отметил президент Украины. – Мы не готовы сохранить что-либо кому-либо и терять из-за этого наши территории... Это потерянное время".
В то же время в команде Макрона, комментируя заявления Зеленского, заверили, что президент Франции не предлагал Украине пойти на территориальные уступки.
1 декабря Макрон в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом заявил, что не будет призывать власти Украины к компромиссу с РФ на невыгодных для украинской стороны условиях.
3 декабря президент Франции заговорил о гарантиях безопасности для России ради переговоров о мире.