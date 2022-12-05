"Мы должны запустить все юридические инициативы". Макрон заявил, что Путин должен быть привлечен к ответственности за военные преступления

Он подчеркнул, что ракетные удары российских оккупантов по гражданской инфраструктуре Украины являются военным преступлением.

На вопрос журналиста, должен ли Путин быть привлечен к ответственности за эти преступления, Макрон ответил утвердительно.

"Мы должны собрать все доказательства военных преступлений. И это то, что мы делаем, отправляя в Украину полицейских и экспертов... Мы должны запустить все юридические инициативы. Поэтому мой ответ – да", – сказал президент Франции.

В то же время Макрон отметил, что продолжает поддерживать прямой контакт с Путиным.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.