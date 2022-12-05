ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы должны запустить все юридические инициативы". Макрон заявил, что Путин должен быть привлечен к ответственности за военные преступления

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Макрон подчеркнул, что ракетные удары российских оккупантов по гражданской инфраструктуре Украины являются военным преступлением
Макрон подчеркнул, что ракетные удары российских оккупантов по гражданской инфраструктуре Украины являются военным преступлением
Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин должен быть привлечен к ответственности за военные преступления в Украине. Об этом в опубликованном 4 декабря интервью CBS News заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он подчеркнул, что ракетные удары российских оккупантов по гражданской инфраструктуре Украины являются военным преступлением.

На вопрос журналиста, должен ли Путин быть привлечен к ответственности за эти преступления, Макрон ответил утвердительно.

"Мы должны собрать все доказательства военных преступлений. И это то, что мы делаем, отправляя в Украину полицейских и экспертов... Мы должны запустить все юридические инициативы. Поэтому мой ответ – да", – сказал президент Франции.

В то же время Макрон отметил, что продолжает поддерживать прямой контакт с Путиным.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Rai 1, опубликованном 13 мая, рассказал, что президент Франции "хотел отыскать те или иные результаты" в посредничестве между странами, но не смог этого сделать не по вине Украины – "он не нашел их со стороны РФ".

"А мне предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по нашему суверенитету, ради того, чтобы сохранить лицо президенту Путину... Мне кажется, это не очень корректно со стороны тех или иных лидеров, – отметил президент Украины. – Мы не готовы сохранить что-либо кому-либо и терять из-за этого наши территории... Это потерянное время".

В то же время в команде Макрона, комментируя заявления Зеленского, заверили, что президент Франции не предлагал Украине пойти на территориальные уступки.

1 декабря Макрон в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом заявил, что не будет призывать власти Украины к компромиссу с РФ на невыгодных для украинской стороны условиях.

3 декабря президент Франции заговорил о гарантиях безопасности для России ради переговоров о мире.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Франция, война России против Украины, ракеты, Эммануэль Макрон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Lida Lee: Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру, и первый вопрос был: "Поднимите кофточку"
Lida Lee: Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру, и первый вопрос был: "Поднимите кофточку"
Британскую корону Святого Эдуарда модифицируют для коронации Чарльза ІІІ
Британскую корону Святого Эдуарда модифицируют для коронации Чарльза ІІІ
  "Мутить двіж", "Такий крутий, такий потужний". Песни о Залужном, которые стали хитами. Видео
  "Мутить двіж", "Такий крутий, такий потужний". Песни о Залужном, которые стали хитами. Видео
"Предсказывает, что ждет Россию". 64-летняя Мадонна вышла в свет в свитшоте с матерной надписью. Фото
"Предсказывает, что ждет Россию". 64-летняя Мадонна вышла в свет в свитшоте с матерной надписью. Фото
"Чужие не сломали и своим не дам". Парамедик Пташка ответила хейтерам после получения ордена "За мужество" от Зеленского
"Чужие не сломали и своим не дам". Парамедик Пташка ответила хейтерам после получения ордена "За мужество" от Зеленского
Битва нарядов. Как выглядит Никитюк и Ефросинина в длинном платье с высоким разрезом и глубоким декольте
Битва нарядов. Как выглядит Никитюк и Ефросинина в длинном платье с высоким разрезом и глубоким декольте
Тина Кароль в черном лифе и лосинах сделала селфи на тренировке
Тина Кароль в черном лифе и лосинах сделала селфи на тренировке
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей
Свитолина снялась в вечернем платье с полуторамесячной дочерью
Свитолина снялась в вечернем платье с полуторамесячной дочерью
"Спасибо, любимая". 46-летний Сенцов в четвертый раз стал отцом и показал новорожденного сына
"Спасибо, любимая". 46-летний Сенцов в четвертый раз стал отцом и показал новорожденного сына
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой
В Гостомеле показали, как сейчас выглядит рисунок Бэнкси, который вандалы срезали со стены обгоревшего дома. Фото
В Гостомеле показали, как сейчас выглядит рисунок Бэнкси, который вандалы срезали со стены обгоревшего дома. Фото
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских
На Аллее славы в Голливуде открыли звезду Билли Портера. Фото, видео
На Аллее славы в Голливуде открыли звезду Билли Портера. Фото, видео
"Электрифицирующий, дерзкий, остроумный и всеохватывающий". Pantone назвал главный цвет 2023 года
"Электрифицирующий, дерзкий, остроумный и всеохватывающий". Pantone назвал главный цвет 2023 года
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском (385552)
2
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских (164745)
3
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой (63749)
4
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой (57790)
5
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото (25216)
6
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео (22367)
7
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл (21251)
8
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей (21229)
 
 
 
 