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Макрон: Мы никогда не будем призывать украинцев к компромиссу, который для них неприемлем. Это не создаст устойчивый мир

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Макрон: Мы должны уважать право украинцев самим определить момент и условия, на которых они будут вести переговоры
Макрон: Мы должны уважать право украинцев самим определить момент и условия, на которых они будут вести переговоры
Фото: ЕРА

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом 1 декабря заявил, что не будет призывать власти Украины к компромиссу с РФ на невыгодных для украинской стороны условиях. Об этом сообщает "Голос Америки".

"Мы никогда не будем призывать украинцев к компромиссу, который не будет для них приемлем. Потому что они настолько храбры и они защищают свои жизни, свою нацию и наши принципы. И потому что это никогда не создаст устойчивый мир. Если мы хотим устойчивого мира, мы должны уважать право украинцев самим определить момент и условия, на которых они будут вести переговоры о своей территории и своем будущем", – подчеркнул Макрон.

Он также отметил, что Франция намерена увеличить поддержку Украины.

Макрон находится сейчас в США с государственным визитом. По словам Байдена, в ходе двусторонней встречи в Белом доме главы государств, в частности, обсуждали вопросы противостояния российской агрессии и оказания помощи Украине.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, но в Москве отвечали отказом, требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

9 ноября глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что отступление россиян из Херсона – хороший повод для переговоров.

Байден высказал мнение, что отступление России из Херсона даст Украине и России время, чтобы "откалибровать" свои позиции на зиму, и добавил: "Еще предстоит выяснить, будет ли принято решение о готовности или неготовности Украины к компромиссу с Россией". Он подчеркнул, что США не намерены говорить им, что они должны делать. "Я не знаю, что они собираются делать. Но я знаю одно: мы не собираемся говорить им, что они должны делать", – подчеркнул Байден.

10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь".

Теги: США, Украина, Франция, Джо Байден, переговоры, агрессия, война России против Украины, Эммануэль Макрон
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