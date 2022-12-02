Макрон: Мы никогда не будем призывать украинцев к компромиссу, который для них неприемлем. Это не создаст устойчивый мир

Макрон: Мы должны уважать право украинцев самим определить момент и условия, на которых они будут вести переговоры Фото: ЕРА

"Мы никогда не будем призывать украинцев к компромиссу, который не будет для них приемлем. Потому что они настолько храбры и они защищают свои жизни, свою нацию и наши принципы. И потому что это никогда не создаст устойчивый мир. Если мы хотим устойчивого мира, мы должны уважать право украинцев самим определить момент и условия, на которых они будут вести переговоры о своей территории и своем будущем", – подчеркнул Макрон.

Он также отметил, что Франция намерена увеличить поддержку Украины.

Макрон находится сейчас в США с государственным визитом. По словам Байдена, в ходе двусторонней встречи в Белом доме главы государств, в частности, обсуждали вопросы противостояния российской агрессии и оказания помощи Украине.