ISW: Гарантии безопасности для России, о которых говорил Макрон, – часть российской информационной операции

ISW: Россия хочет показать, что НАТО якобы спровоцировал ее вторжение в Украину в феврале Фото: depositphotos.com

3 декабря в интервью телеканалу TF1 Макрон заявил, что России можно предоставить гарантии ее безопасности, если Москва согласится на переговоры о мире в Украине. Французский президент упомянул опасения президента России Владимира Путина о том, что НАТО придет к границам РФ.

В Институте исследования войны отметили: Россия хочет показать, что НАТО якобы спровоцировал ее вторжение в Украину в феврале. Таким образом, Кремль требует от Альянса приостановить свою политику "открытых дверей", говорится в отчете.

"Требуемые Россией гарантии безопасности влекут за собой частичный демонтаж НАТО путем возвращения НАТО к границам 1997 года и предоставление России права вето на будущее расширение НАТО", – заявили в ISW.

По мнению аналитиков, более "подходящей темой" для заявлений западных лидеров, планирующих переговоры с Москвой, – "гарантии безопасности для Украины и Европы" из-за "неспровоцированной, жестокой и захватнической войны Кремля".