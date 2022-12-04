ISW: Гарантии безопасности для России, о которых говорил Макрон, – часть российской информационной операции

3 декабря в интервью телеканалу TF1 Макрон заявил, что России можно предоставить гарантии ее безопасности, если Москва согласится на переговоры о мире в Украине. Французский президент упомянул опасения президента России Владимира Путина о том, что НАТО придет к границам РФ.
В Институте исследования войны отметили: Россия хочет показать, что НАТО якобы спровоцировал ее вторжение в Украину в феврале. Таким образом, Кремль требует от Альянса приостановить свою политику "открытых дверей", говорится в отчете.
"Требуемые Россией гарантии безопасности влекут за собой частичный демонтаж НАТО путем возвращения НАТО к границам 1997 года и предоставление России права вето на будущее расширение НАТО", – заявили в ISW.
По мнению аналитиков, более "подходящей темой" для заявлений западных лидеров, планирующих переговоры с Москвой, – "гарантии безопасности для Украины и Европы" из-за "неспровоцированной, жестокой и захватнической войны Кремля".
Спустя месяцы после полномасштабного вторжения Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".