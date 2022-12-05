Макрон: Я поддерживаю прямой контакт с Путиным. Изоляция – это хуже всего, особенно для такого лидера, как он

"Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что считаю, что лучший способ восстановить взаимодействие – это сохранить этот прямой канал. Изоляция – это хуже всего, особенно для такого лидера, как он", – утверждает Макрон.
В то же время он отметил, что Запад и другие страны мира должны продолжать поддержку Украины.
"Понятно, что Россия, и особенно президент Путин, решили использовать энергию и продовольствие в качестве оружия, что привело к дефициту, нестабильности и инфляции. И я думаю, что его ставка – на усталость от войны и усталость от санкций", – сказал президент Франции.
Также Макрон добавил, что не видит возможности для завершения войны военным путем. По его мнению, единственный вариант – это переговоры.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Макрон неоднократно созванивался с Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Rai 1, опубликованном 13 мая, рассказал, что президент Франции "хотел отыскать те или иные результаты" в посредничестве между странами, но не смог этого сделать не по вине Украины – "он не нашел их со стороны РФ".
"А мне предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по нашему суверенитету, ради того, чтобы сохранить лицо президенту Путину... Мне кажется, это не очень корректно со стороны тех или иных лидеров, – отметил президент Украины. – Мы не готовы сохранить что-либо кому-либо и терять из-за этого наши территории... Это потерянное время".
В то же время в команде Макрона, комментируя заявления Зеленского, заверили, что президент Франции не предлагал Украине пойти на территориальные уступки.
1 декабря Макрон в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом заявил, что не будет призывать власти Украины к компромиссу с РФ на невыгодных для украинской стороны условиях.
3 декабря президент Франции заговорил о гарантиях безопасности для России ради переговоров о мире.