Макрон: Я поддерживаю прямой контакт с Путиным. Изоляция – это хуже всего, особенно для такого лидера, как он

Макрон заявил, что не видит возможности для завершения войны в Украине военным путем Фото: ЕРА

"Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что считаю, что лучший способ восстановить взаимодействие – это сохранить этот прямой канал. Изоляция – это хуже всего, особенно для такого лидера, как он", – утверждает Макрон.

В то же время он отметил, что Запад и другие страны мира должны продолжать поддержку Украины.

"Понятно, что Россия, и особенно президент Путин, решили использовать энергию и продовольствие в качестве оружия, что привело к дефициту, нестабильности и инфляции. И я думаю, что его ставка – на усталость от войны и усталость от санкций", – сказал президент Франции.

Также Макрон добавил, что не видит возможности для завершения войны военным путем. По его мнению, единственный вариант – это переговоры.

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