"Только после спецтрибунала". Подоляк прокомментировал слова Макрона о гарантиях безопасности для РФ

"Цивилизованному миру нужны "гарантии безопасности" от варварских намерений постпутинской России. Они станут возможны только после спецтрибунала, осуждения авторов войны и военных преступников, наложения репараций, а также после кровавого выяснения в российских элитах: "Кто же виноват?" – написал Подоляк.

Цивілізованому світу потрібні «гарантії безпеки» від варварських намірів постпутінської Рф… Вони стануть можливі лише після спецтрибуналу, засудження авторів війни та воєнних злочинців, накладення репарацій, а також після кривавого з’ясування в ru-елітах: «Хто ж винен?» — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 4, 2022

3 декабря в интервью телеканалу TF1 Макрон заявил, что России можно предоставить гарантии ее безопасности, если Москва согласится на переговоры о мире в Украине. Французский президент упомянул опасения президента России Владимира Путина о том, что НАТО придет к границам РФ.

Единственная гарантия, которую может получить Москва, – это гуманизм европейской судебной системы, заявил в ответ секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.