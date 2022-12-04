"Только после спецтрибунала". Подоляк прокомментировал слова Макрона о гарантиях безопасности для РФ

"Цивилизованному миру нужны "гарантии безопасности" от варварских намерений постпутинской России. Они станут возможны только после спецтрибунала, осуждения авторов войны и военных преступников, наложения репараций, а также после кровавого выяснения в российских элитах: "Кто же виноват?" – написал Подоляк.
Цивілізованому світу потрібні «гарантії безпеки» від варварських намірів постпутінської Рф… Вони стануть можливі лише після спецтрибуналу, засудження авторів війни та воєнних злочинців, накладення репарацій, а також після кривавого з’ясування в ru-елітах: «Хто ж винен?»— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 4, 2022
3 декабря в интервью телеканалу TF1 Макрон заявил, что России можно предоставить гарантии ее безопасности, если Москва согласится на переговоры о мире в Украине. Французский президент упомянул опасения президента России Владимира Путина о том, что НАТО придет к границам РФ.
Единственная гарантия, которую может получить Москва, – это гуманизм европейской судебной системы, заявил в ответ секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Спустя месяцы после полномасштабного вторжения Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".