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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Только после спецтрибунала". Подоляк прокомментировал слова Макрона о гарантиях безопасности для РФ

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Подоляк: Миру нужны гарантии безопасности от намерений РФ
Подоляк: Миру нужны гарантии безопасности от намерений РФ
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России. Свой ответ он опубликовал в Twitter 4 декабря.

"Цивилизованному миру нужны "гарантии безопасности" от варварских намерений постпутинской России. Они станут возможны только после спецтрибунала, осуждения авторов войны и военных преступников, наложения репараций, а также после кровавого выяснения в российских элитах: "Кто же виноват?" – написал Подоляк.

3 декабря в интервью телеканалу TF1 Макрон заявил, что России можно предоставить гарантии ее безопасности, если Москва согласится на переговоры о мире в Украине. Французский президент упомянул опасения президента России Владимира Путина о том, что НАТО придет к границам РФ.

Единственная гарантия, которую может получить Москва, – это гуманизм европейской судебной системы, заявил в ответ секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Контекст:

Спустя месяцы после полномасштабного вторжения Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".

Теги: Россия, война России против Украины, трибунал, безопасность, Эммануэль Макрон, Михаил Подоляк
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