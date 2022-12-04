Удивительная логика подковерной дипломатии – Данилов о гарантиях безопасности для РФ

3 декабря в интервью телеканалу TF1 Макрон заявил, что России можно предоставить гарантии ее безопасности, если Москва согласится на переговоры о мире в Украине. Французский президент упомянул опасения президента России Владимира Путина о том, что НАТО придет к границам РФ.
"Стране-террористу и убийце хотят предоставить гарантии безопасности? Вместо Нюрнберга – подписание соглашения по России и рукопожатие? Украинская кровь на руках Путина не помешает business as usual? Странная логика подковерной дипломатии, время которой кончилось", – написал Данилов.
По его мнению, гарантии безопасности должен услышать мир от России, а не наоборот.
Секретарь СНБО резюмировал: денуклеаризированная и демилитаризованная Россия – "лучшая гарантия мира для Европы и мира".
Країні-терористу та вбивці хочуть надати гарантії безпеки? Замість Нюрнбергу – підписання угоди з рф і рукостискання? Українська кров на руках путіна не завадить business as usual? Дивна логіка підкилимної дипломатії, час якої скінчився.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 4, 2022
Инициативу Макрона также прокомментировал в Telegrаm председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.
"Украина готова обеспечить России гарантии безопасности. Для этого достаточно: покинуть территорию нашей страны; выплатить репарации; наказать всех военных преступников; добровольно сдать ядерное оружие. После этого мы готовы сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности", – написал он.
В то же время в американском Институте исследования войны (ISW) отметили, что заявления о гарантиях безопасности для РФ – это часть крупной российской информационной операции.
Аналитики института считают: Россия хочет показать, что НАТО якобы спровоцировал ее вторжение в Украину в феврале. Таким образом, Кремль требует от Альянса приостановить свою политику "открытых дверей", говорится в отчете.
Спустя месяцы после полномасштабного вторжения Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".