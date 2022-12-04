Удивительная логика подковерной дипломатии – Данилов о гарантиях безопасности для РФ

Данилов: Гарантии безопасности должен услышать мир от России, а не наоборот Фото: president.gov.ua

3 декабря в интервью телеканалу TF1 Макрон заявил, что России можно предоставить гарантии ее безопасности, если Москва согласится на переговоры о мире в Украине. Французский президент упомянул опасения президента России Владимира Путина о том, что НАТО придет к границам РФ.

"Стране-террористу и убийце хотят предоставить гарантии безопасности? Вместо Нюрнберга – подписание соглашения по России и рукопожатие? Украинская кровь на руках Путина не помешает business as usual? Странная логика подковерной дипломатии, время которой кончилось", – написал Данилов.

По его мнению, гарантии безопасности должен услышать мир от России, а не наоборот.

Секретарь СНБО резюмировал: денуклеаризированная и демилитаризованная Россия – "лучшая гарантия мира для Европы и мира".

Країні-терористу та вбивці хочуть надати гарантії безпеки? Замість Нюрнбергу – підписання угоди з рф і рукостискання? Українська кров на руках путіна не завадить business as usual? Дивна логіка підкилимної дипломатії, час якої скінчився. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 4, 2022

Инициативу Макрона также прокомментировал в Telegrаm председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

"Украина готова обеспечить России гарантии безопасности. Для этого достаточно: покинуть территорию нашей страны; выплатить репарации; наказать всех военных преступников; добровольно сдать ядерное оружие. После этого мы готовы сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности", – написал он.

В то же время в американском Институте исследования войны (ISW) отметили, что заявления о гарантиях безопасности для РФ – это часть крупной российской информационной операции.

Аналитики института считают: Россия хочет показать, что НАТО якобы спровоцировал ее вторжение в Украину в феврале. Таким образом, Кремль требует от Альянса приостановить свою политику "открытых дверей", говорится в отчете.