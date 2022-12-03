"Абсолютно людоедский план". В ОП считают, что РФ ждет усиления морозов, чтобы нанести по Украине новый массированный удар

По оценке Подоляка, у РФ осталось ракет на "три-четыре" массированных удара.
"Мне кажется, что сейчас тактика России немного изменилась – они ждут увеличения морозов, глубины морозов. То есть, грубо говоря, чтобы температура ночью просаживалась там до -8...-10 градусов, и вот в этот момент они хотят нанести самый чувствительный удар по Украине. Они открыто ждут возможности максимально жестко заморозить, потому что основной удар в таком случае приходится... даже не на энергетику как таковую, а через энергетику на отопление", – добавил он.
Система отопления в таком случае будет разморожена и быстро запустить ее после такой атаки во многих городах будет сложно, заявил Подоляк.
"И вот этот план – абсолютно людоедский, абсолютно продуманный", – добавил советник главы ОП.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.
Последний массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами произошел 23 ноября. Его жертвами стали 12 человек. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 22 ноября выразил мнение, что российская армия из-за дефицита ракет сможет позволить себе не более четырех массированных обстрелов Украины, подобных по масштабу ракетной атаке 15 ноября.