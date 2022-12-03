"Абсолютно людоедский план". В ОП считают, что РФ ждет усиления морозов, чтобы нанести по Украине новый массированный удар

Подоляк: Мне кажется, что сейчас тактика России немного изменилась – они ждут увеличения морозов Фото: president.gov.ua

По оценке Подоляка, у РФ осталось ракет на "три-четыре" массированных удара.

"Мне кажется, что сейчас тактика России немного изменилась – они ждут увеличения морозов, глубины морозов. То есть, грубо говоря, чтобы температура ночью просаживалась там до -8...-10 градусов, и вот в этот момент они хотят нанести самый чувствительный удар по Украине. Они открыто ждут возможности максимально жестко заморозить, потому что основной удар в таком случае приходится... даже не на энергетику как таковую, а через энергетику на отопление", – добавил он.

Система отопления в таком случае будет разморожена и быстро запустить ее после такой атаки во многих городах будет сложно, заявил Подоляк.

"И вот этот план – абсолютно людоедский, абсолютно продуманный", – добавил советник главы ОП.

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