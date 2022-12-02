Руководители облэнерго Украины будут отвечать за несоблюдение графиков отключения света – Минэнерго

Галущенко заявил, что на прошлой неделе увеличилось количество жалоб от потребителей на несоблюдение графиков отключения света Фото: Герман Галущенко / Facebook

На совещании Галущенко заявил, что на прошлой неделе количество жалоб от потребителей на несоблюдение графиков и несправедливость в очередности отключений выросло вдвое.

"И анализ, который Минэнерго провело совместно с Национальной комиссией по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг и Госэнергонадзором, свидетельствует, что недовольство граждан обосновано. Среди регионов, по которым поступает больше всего жалоб: Киев, Киевская область, Полтава и Львов", – отметил он.

Министр добавил, что при отключении электроэнергии все потребители находились в равных условиях.

"Если будут установлены факты злоупотреблений, руководители компаний будут нести персональную ответственность", – подчеркнул Галущенко.