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Руководители облэнерго Украины будут отвечать за несоблюдение графиков отключения света – Минэнерго

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Галущенко заявил, что на прошлой неделе увеличилось количество жалоб от потребителей на несоблюдение графиков отключения света
Галущенко заявил, что на прошлой неделе увеличилось количество жалоб от потребителей на несоблюдение графиков отключения света
Фото: Герман Галущенко / Facebook

Руководители операторов систем распределения будут нести персональную ответственность в случае нарушений графиков отключения электроэнергии. Об этом сообщил 2 декабря глава Минэнерго Украины Герман Галущенко, его цитирует пресс-служба министерства.

На совещании Галущенко заявил, что на прошлой неделе количество жалоб от потребителей на несоблюдение графиков и несправедливость в очередности отключений выросло вдвое.

"И анализ, который Минэнерго провело совместно с Национальной комиссией по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг и Госэнергонадзором, свидетельствует, что недовольство граждан обосновано. Среди регионов, по которым поступает больше всего жалоб: Киев, Киевская область, Полтава и Львов", – отметил он.

Министр добавил, что при отключении электроэнергии все потребители находились в равных условиях.

"Если будут установлены факты злоупотреблений, руководители компаний будут нести персональную ответственность", – подчеркнул Галущенко.

https://www.facebook.com/minenergoUkraine/posts/pfbid0NfrDUi8whsShHJPW9KybFZq6yBQMchsz7YMv3gxUoqJFiiqFypE2TK4iSfsif8p9l

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, энергетика, Министерство энергетики, электроэнергия, энергосистема, Герман Галущенко
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