Руководители облэнерго Украины будут отвечать за несоблюдение графиков отключения света – Минэнерго

На совещании Галущенко заявил, что на прошлой неделе количество жалоб от потребителей на несоблюдение графиков и несправедливость в очередности отключений выросло вдвое.
"И анализ, который Минэнерго провело совместно с Национальной комиссией по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг и Госэнергонадзором, свидетельствует, что недовольство граждан обосновано. Среди регионов, по которым поступает больше всего жалоб: Киев, Киевская область, Полтава и Львов", – отметил он.
Министр добавил, что при отключении электроэнергии все потребители находились в равных условиях.
"Если будут установлены факты злоупотреблений, руководители компаний будут нести персональную ответственность", – подчеркнул Галущенко.
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.
По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго.