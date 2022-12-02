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Ни одного летального случая из-за отключения аппаратуры в блэкаут в больницах не было – Ляшко

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По словам Ляшко, операционные и отделения интенсивной терапии на 100% обеспечены электричеством
По словам Ляшко, операционные и отделения интенсивной терапии на 100% обеспечены электричеством
Фото: Віктор Ляшко / Facebook

Ни одного летального случая из-за отключения медицинской аппаратуры жизнеобеспечения, вызванного блэкаутом, в украинских больницах не было, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Об этом он сказал 2 декабря в эфире "1+1".

"Ни одного летального случая вследствие отключения электропитания, когда человек отключился бы от систем жизнеобеспечения, в больницах с 12 октября в Украине не зарегистрировано", – сказал министр.

В то же время, комментируя обеспечение больниц альтернативными источниками электроэнергии, Ляшко отметил, что сейчас сложно обеспечить всех генераторами. Он добавил, что есть факторы, которые "могут влиять на работу аппаратуры".

"Системы энергоснабжения во всех больницах устроены так, что есть подстраховка, перестраховка, когда системы могут продублировать, но с дизель-генераторами и их ограниченным количеством и большой потребностью для страны сделать так, чтобы везде были резервные мощности, достаточно сложно", – сказал он.

По словам Ляшко, сейчас все стационарные отделения оснащены генераторами, которые закрывают критическую потребность медучреждения в электричестве. Операционные и отделения интенсивной терапии на 100% обеспечены электропитанием, заверил министр.

Он отметил, что подготовка системы здравоохранения "к тяжелой зиме" началась еще с лета.

"Мы дополнительно оборудуем больницы дизель-генераторами и бензиновыми генераторами, которые обеспечат полноценное функционирование всех отделений больницы. Мы завезли уже больше 400 мощных – 200 Вт и больше – дизель-генераторов, 170 сейчас развозятся по больницам", – сказал Ляшко.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. По подсчетам "Укрэнерго", произошло семь волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре страны. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства на 18 ноября, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.

В результате обстрелов и повреждений объектов энергосистемы 23 ноября четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране. Украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго.

Полностью восстановить энергосистему Украины зимой невозможно, заявил 29 ноября глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус.

Теги: медицина, энергетика, электричество, больница, электроэнергия, война России против Украины, больницы, инфраструктура, Виктор Ляшко
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