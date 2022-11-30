Полностью восстановить энергосистему Украины зимой невозможно – нардеп

Об этом 29 ноября в эфире национального телемарафона сказал глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус, его цитирует пресс-центр Рады.
"Оборудование, которое находится на складах у наших европейских партнеров, уже едет в Украину, его быстро передают. Однако в течение этой зимы восстановить все поврежденные объекты энергетической инфраструктуры невозможно", – сказал нардеп.
По его словам, не все имеющееся оборудование в Европе подходит под нужды Украины, много оборудования энергетики ремонтируют собственными силами, используя резервы.
"Сегодня более 75% потребностей потребления электроэнергии в стране покрываются, только 25% потребителей не имеет электроэнергии, но эти потребители постоянно меняются, потому что есть графики поочередного электроснабжения", – указал Герус.
Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября. По подсчетам "Укрэнерго", произошло семь волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре страны.
В результате обстрелов и повреждений объектов энергосистемы 23 ноября четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране. Украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго.
По состоянию на вечер следующего дня дефицит электроэнергии составлял 50%, к утру 26 ноября он снизился до 30%, а к утру 27-го – до 20%. Утром 28 ноября дефицит резко вырос до 27%. 30 ноября он также находился на уровне 27%.