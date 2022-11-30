Полностью восстановить энергосистему Украины зимой невозможно – нардеп

Об этом 29 ноября в эфире национального телемарафона сказал глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус, его цитирует пресс-центр Рады.

"Оборудование, которое находится на складах у наших европейских партнеров, уже едет в Украину, его быстро передают. Однако в течение этой зимы восстановить все поврежденные объекты энергетической инфраструктуры невозможно", – сказал нардеп.

По его словам, не все имеющееся оборудование в Европе подходит под нужды Украины, много оборудования энергетики ремонтируют собственными силами, используя резервы.

"Сегодня более 75% потребностей потребления электроэнергии в стране покрываются, только 25% потребителей не имеет электроэнергии, но эти потребители постоянно меняются, потому что есть графики поочередного электроснабжения", – указал Герус.