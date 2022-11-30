ЕС предоставит Украине еще 40 генераторов

"Россия пытается сломить дух украинцев, ударяя по энергетической инфраструктуре и используя зимние условия как оружие против гражданского населения. На встрече G7 мы скоординировали поддержку. ЕС предоставляет еще 40 генераторов в дополнение к тем 550, которые уже предоставили через механизм гражданской защиты", – написал Боррель.
Russia attempts to break morale of #Ukraine by targeting energy infrastructure and using winter as weapon of war against civilians— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 30, 2022
At @G7 meeting we coordinate our support; EU is sending 40 power generators in addition to the 550 already provided via @eu_echo #EUCivPro Mechanism
4 ноября 17 стран ЕС заявили, что направят Украине 500 генераторов через механизм гражданской защиты. Это Словения, Словакия, Ирландия, Австрия, Швеция, Испания, Германия, Италия, Дания, Финляндия, Эстония, Бельгия, Болгария, Люксембург, Кипр, Польша и Франция.
23 ноября Европарламент объявил о начале кампании #GeneratorsofHope ("Генераторы надежды"), которая предполагает массовые поставки генераторов в Украину.
Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября. По подсчетам "Укрэнерго", произошло семь волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре страны.
В результате обстрелов и повреждений объектов энергосистемы 23 ноября четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране. Украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго.
На вечер следующего дня дефицит электроэнергии составлял 50%, к утру 26 ноября он снизился до 30%, а к утру 27-го – до 20%. Утром 28 ноября дефицит резко вырос до 27%. Состоянием на 30 ноября он также на уровне 27%.