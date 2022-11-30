ЕС предоставит Украине еще 40 генераторов

"Россия пытается сломить дух украинцев, ударяя по энергетической инфраструктуре и используя зимние условия как оружие против гражданского населения. На встрече G7 мы скоординировали поддержку. ЕС предоставляет еще 40 генераторов в дополнение к тем 550, которые уже предоставили через механизм гражданской защиты", – написал Боррель.

Russia attempts to break morale of #Ukraine by targeting energy infrastructure and using winter as weapon of war against civilians



At @G7 meeting we coordinate our support; EU is sending 40 power generators in addition to the 550 already provided via @eu_echo #EUCivPro Mechanism — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 30, 2022

4 ноября 17 стран ЕС заявили, что направят Украине 500 генераторов через механизм гражданской защиты. Это Словения, Словакия, Ирландия, Австрия, Швеция, Испания, Германия, Италия, Дания, Финляндия, Эстония, Бельгия, Болгария, Люксембург, Кипр, Польша и Франция.

23 ноября Европарламент объявил о начале кампании #GeneratorsofHope ("Генераторы надежды"), которая предполагает массовые поставки генераторов в Украину.