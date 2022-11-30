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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЕС предоставит Украине еще 40 генераторов

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Россия пытается сломить дух украинцев, заявил Боррель
Россия пытается сломить дух украинцев, заявил Боррель
Фото: EPA

Евросоюз предоставит Украине еще 40 генераторов. Об этом 30 ноября в Twitter сообщил верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

"Россия пытается сломить дух украинцев, ударяя по энергетической инфраструктуре и используя зимние условия как оружие против гражданского населения. На встрече G7 мы скоординировали поддержку. ЕС предоставляет еще 40 генераторов в дополнение к тем 550, которые уже предоставили через механизм гражданской защиты", – написал Боррель.

4 ноября 17 стран ЕС заявили, что направят Украине 500 генераторов через механизм гражданской защиты. Это Словения, Словакия, Ирландия, Австрия, Швеция, Испания, Германия, Италия, Дания, Финляндия, Эстония, Бельгия, Болгария, Люксембург, Кипр, Польша и Франция.

23 ноября Европарламент объявил о начале кампании #GeneratorsofHope ("Генераторы надежды"), которая предполагает массовые поставки генераторов в Украину.

Контекст:

Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября. По подсчетам "Укрэнерго", произошло семь волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре страны.

В результате обстрелов и повреждений объектов энергосистемы 23 ноября четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране. Украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго.

На вечер следующего дня дефицит электроэнергии составлял 50%, к утру 26 ноября он снизился до 30%, а к утру 27-го – до 20%. Утром 28 ноября дефицит резко вырос до 27%. Состоянием на 30 ноября он также на уровне 27%

Теги: Россия, Украина, энергетика, электроэнергия, ракеты, Евросоюз, Жозеп Боррель, ЕС
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