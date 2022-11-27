Канада выделяет около $7,6 млн на генераторы для Украины

В Канаде после очередных российских атак заявили, что "решимость помочь Украине только укрепляется" Фото: depositphotos.com

Он подчеркнул, что миллионы мирных жителей Украины остаются без света из-за российской агрессии.

"Наша решимость помочь Украине только укрепляется. Мы выделили 10 млн канадських долларов Международной организации по миграции на закупку и доставку генераторов для критической инфраструктуры в Украине", – написал министр.

Millions of civilians in Ukraine are without power today. As Putin continues to recklessly target innocent people, our resolve to help Ukraine is only strengthened. We’ve allocated * 10M to @IOMUkraine to procure and distribute generators to critical facilities in Ukraine. pic.twitter.com/jCjOh1S3sk — Harjit Sajjan (@HarjitSajjan) November 25, 2022

Посол Украины в Канаде Юлия Ковалив поблагодарила канадское правительство "за быструю реакцию и помощь в критическое для украинцев время".

"Нас не сломать, даже сквозь темноту вокруг, сквозь холод в домах мы ощущаем тепло и крепкую помощь наших друзей и партнеров!" – написала она.