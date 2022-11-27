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Канада выделяет около $7,6 млн на генераторы для Украины

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В Канаде после очередных российских атак заявили, что "решимость помочь Украине только укрепляется"
В Канаде после очередных российских атак заявили, что "решимость помочь Украине только укрепляется"
Фото: depositphotos.com

Канада выделяет 10 млн канадских долларов (около $7,6 млн) на закупку и доставку генераторов для Украины. Об этом сообщил в Twitter 25 ноября министр международного развития Канады Харджит Саджан.

Он подчеркнул, что миллионы мирных жителей Украины остаются без света из-за российской агрессии.

"Наша решимость помочь Украине только укрепляется. Мы выделили 10 млн канадських долларов Международной организации по миграции на закупку и доставку генераторов для критической инфраструктуры в Украине", – написал министр.

Посол Украины в Канаде Юлия Ковалив поблагодарила канадское правительство "за быструю реакцию и помощь в критическое для украинцев время". 

"Нас не сломать, даже сквозь темноту вокруг, сквозь холод в домах мы ощущаем тепло и крепкую помощь наших друзей и партнеров!" – написала она.

https://www.facebook.com/yuliya.kovaliv/posts/pfbid032KHNNnBCHrRW7h4CaM1kzKDoG2MmsRRdBUTA9PhU1muEGHQUYo1shYNZHgUh9RgKl

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы. После этого, 23 ноября была еще одна массированная атака. В энергосистеме Украины произошел блэкаут, сейчас ее постепенно восстанавливают. 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 20 ноября заявлял, что в Украину ежедневно завозят около 8,5 тыс. генераторов.

23 ноября Европарламент объявил о начале кампании #GeneratorsofHope ("Генераторы надежды"), которая предполагает массовые поставки генераторов в Украину. Украине уже отправили генераторы ЯпонияФранция и Латвия.

Теги: Канада, электричество, помощь, война России против Украины, Юлия Ковалив, Харджит Саджан, энергосистема
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