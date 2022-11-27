Канада выделяет около $7,6 млн на генераторы для Украины

Он подчеркнул, что миллионы мирных жителей Украины остаются без света из-за российской агрессии.
"Наша решимость помочь Украине только укрепляется. Мы выделили 10 млн канадських долларов Международной организации по миграции на закупку и доставку генераторов для критической инфраструктуры в Украине", – написал министр.
Millions of civilians in Ukraine are without power today. As Putin continues to recklessly target innocent people, our resolve to help Ukraine is only strengthened. We’ve allocated * 10M to @IOMUkraine to procure and distribute generators to critical facilities in Ukraine. pic.twitter.com/jCjOh1S3sk— Harjit Sajjan (@HarjitSajjan) November 25, 2022
Посол Украины в Канаде Юлия Ковалив поблагодарила канадское правительство "за быструю реакцию и помощь в критическое для украинцев время".
"Нас не сломать, даже сквозь темноту вокруг, сквозь холод в домах мы ощущаем тепло и крепкую помощь наших друзей и партнеров!" – написала она.
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.
По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы. После этого, 23 ноября была еще одна массированная атака. В энергосистеме Украины произошел блэкаут, сейчас ее постепенно восстанавливают.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 20 ноября заявлял, что в Украину ежедневно завозят около 8,5 тыс. генераторов.
23 ноября Европарламент объявил о начале кампании #GeneratorsofHope ("Генераторы надежды"), которая предполагает массовые поставки генераторов в Украину. Украине уже отправили генераторы Япония, Франция и Латвия.