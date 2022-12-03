Кремль не теряет надежды разделить скамью подсудимых с белорусскими партнерами – Офис президента Украины

Подоляк (на фото) отметил, что Шойгу и Лукашенко лучше явиться с повинной Фото: Михаил Подоляк / Facebook

"Кремль не теряет надежды разделить скамью подсудимых со своими белорусскими партнерами. Сегодняшняя встреча Лукашенко и Шойгу войдет в материалы обвинения как распределение преступных ролей", – написал он.

Подоляк считает, что "явка с повинной и разоблачительные показания смягчат ответственность" Лукашенко и Шойгу.

Кремль не втрачає надії розділити лаву підсудних зі своїми білоруськими партнерами. Сьогоднішня зустріч Лукашенка і Шойгу увійде в матеріали обвинувачення як розподіл злочинних ролей. Однак явка з повинною та викривальні покази пом’якшать відповідальність. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 3, 2022

Белорусское агентство БЕЛТА сообщает, что Лукашенко и Шойгу обсуждали сотрудничество белорусских военных с российскими, которые присутствуют в Беларуси. Лукашенко при этом упоминал войну России против Украины.