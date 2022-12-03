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Кремль не теряет надежды разделить скамью подсудимых с белорусскими партнерами – Офис президента Украины

Подоляк (на фото) отметил, что Шойгу и Лукашенко лучше явиться с повинной
Подоляк (на фото) отметил, что Шойгу и Лукашенко лучше явиться с повинной
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Встреча в Минске находящегося при власти в Беларуси с 1994 года Александра Лукашенко с министром обороны России Сергеем Шойгу приближает их к скамье подсудимых. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил 3 декабря в Twitter.

"Кремль не теряет надежды разделить скамью подсудимых со своими белорусскими партнерами. Сегодняшняя встреча Лукашенко и Шойгу войдет в материалы обвинения как распределение преступных ролей", – написал он.

Подоляк считает, что "явка с повинной и разоблачительные показания смягчат ответственность" Лукашенко и Шойгу.

Белорусское агентство БЕЛТА сообщает, что Лукашенко и Шойгу обсуждали сотрудничество белорусских военных с российскими, которые присутствуют в Беларуси. Лукашенко при этом упоминал войну России против Украины.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

В Генштабе Вооруженных сил Украины отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении.

28 ноября в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляли, что активизация темы наступления из Беларуси – это "фейк, чтобы посеять панику".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, Кремль, Сергей Шойгу, советник, преступление, Михаил Подоляк
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