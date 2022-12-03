Кремль не теряет надежды разделить скамью подсудимых с белорусскими партнерами – Офис президента Украины

"Кремль не теряет надежды разделить скамью подсудимых со своими белорусскими партнерами. Сегодняшняя встреча Лукашенко и Шойгу войдет в материалы обвинения как распределение преступных ролей", – написал он.
Подоляк считает, что "явка с повинной и разоблачительные показания смягчат ответственность" Лукашенко и Шойгу.
Кремль не втрачає надії розділити лаву підсудних зі своїми білоруськими партнерами. Сьогоднішня зустріч Лукашенка і Шойгу увійде в матеріали обвинувачення як розподіл злочинних ролей. Однак явка з повинною та викривальні покази пом’якшать відповідальність.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 3, 2022
Белорусское агентство БЕЛТА сообщает, что Лукашенко и Шойгу обсуждали сотрудничество белорусских военных с российскими, которые присутствуют в Беларуси. Лукашенко при этом упоминал войну России против Украины.
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.
4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
В Генштабе Вооруженных сил Украины отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении.
28 ноября в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляли, что активизация темы наступления из Беларуси – это "фейк, чтобы посеять панику".