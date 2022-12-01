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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Госпожа Урсула ошиблась". Подоляк озвучил официальную оценку потерь ВСУ за время вторжения РФ

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Подоляк: Мы открытом говорим о количестве погибших
Подоляк: Мы открытом говорим о количестве погибших
Фото: Офіс Президента / Telegram

Потери Украины за время полномасштабного вторжения РФ составляют, по оценкам Генерального штаба Вооруженных сил Украины, от 10 до 13 тыс. военнослужащих погибшими.

Об этом в эфире "24 канала" 1 декабря сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. 

Президент Еврокомисиссии Урсула фон дер Ляйен 30 ноября заявила, что после вторжения РФ в Украину погибло более 20 тыс. гражданских и 100 тыс. украинских военных. Текст и видео обращения были обнародованы на сайте Еврокомиссии и в соцсетях фон дер Ляйен, но позже их удалили, а взамен обнародовали видео, где фрагмент о потерях вырезан. Директор по политическим коммуникациям ЕК Дана Спинант объяснила, что озвученная фон дер Ляйен цифра включает и раненых, и погибших.

Подоляк сказал, что глава Еврокомиссии, говоря о потерях, ошиблась. 

"Бесспорно, госпожа Урсула ошиблась – это очевидно. Поэтому они удалили это видео, убрали эти цифры, потому что у нас есть официальные оценки Генштаба, которые озвучивает верховный главнокомандующий. Они у нас достигают от 10 до 12,5–13 тыс. погибших. Мы открытом говорим о количестве погибших, – заявил он. – Да, у нас есть больше потерь из-за ранений. [Их] всегда больше". 

Украина четко понимает, сколько защитников погибло, сколько получили ранения, сказал советник главы ОП. 

"И мы над этим работаем с точки зрения социальной реабилитации: семей и так далее", – добавил он. 

Говоря о количестве гражданских, погибших за период с 24 февраля, Подоляк подчеркнул, что "это точно не 20 тыс.". 

"Мы понимаем, что там как раз может быть цифра... существенная", – добавил он. 

До заявления фон дер Ляйен официально сообщалось, что Украина потеряла за время вторжения 9 тыс. военнослужащих.

Контекст:

Как отмечала замминистра обороны Украины Анна Маляр в сентябре, Киев "дозированно" дает информацию о числе погибших. В регулярных сводках Генштаба ВСУ эти цифры не публикуются, на период военного времени эти данные засекречены, рассказывала Маляр в июле, пишет УНИАН.  

"Цифры погибших являются государственной тайной во время военного положения. Она обусловлена военной целесообразностью и тем, что враг не должен знать эти цифры и использовать это для своих возможностей", – объясняла она.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Урсула фон дер Ляйен, война России против Украины, военнослужащий, погибшие, Офис президента Украины, Михаил Подоляк, потери
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