"Госпожа Урсула ошиблась". Подоляк озвучил официальную оценку потерь ВСУ за время вторжения РФ

Об этом в эфире "24 канала" 1 декабря сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Президент Еврокомисиссии Урсула фон дер Ляйен 30 ноября заявила, что после вторжения РФ в Украину погибло более 20 тыс. гражданских и 100 тыс. украинских военных. Текст и видео обращения были обнародованы на сайте Еврокомиссии и в соцсетях фон дер Ляйен, но позже их удалили, а взамен обнародовали видео, где фрагмент о потерях вырезан. Директор по политическим коммуникациям ЕК Дана Спинант объяснила, что озвученная фон дер Ляйен цифра включает и раненых, и погибших.

Подоляк сказал, что глава Еврокомиссии, говоря о потерях, ошиблась.

"Бесспорно, госпожа Урсула ошиблась – это очевидно. Поэтому они удалили это видео, убрали эти цифры, потому что у нас есть официальные оценки Генштаба, которые озвучивает верховный главнокомандующий. Они у нас достигают от 10 до 12,5–13 тыс. погибших. Мы открытом говорим о количестве погибших, – заявил он. – Да, у нас есть больше потерь из-за ранений. [Их] всегда больше".

Украина четко понимает, сколько защитников погибло, сколько получили ранения, сказал советник главы ОП.

"И мы над этим работаем с точки зрения социальной реабилитации: семей и так далее", – добавил он.

Говоря о количестве гражданских, погибших за период с 24 февраля, Подоляк подчеркнул, что "это точно не 20 тыс.".

"Мы понимаем, что там как раз может быть цифра... существенная", – добавил он.

До заявления фон дер Ляйен официально сообщалось, что Украина потеряла за время вторжения 9 тыс. военнослужащих.