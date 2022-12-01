"Госпожа Урсула ошиблась". Подоляк озвучил официальную оценку потерь ВСУ за время вторжения РФ

Об этом в эфире "24 канала" 1 декабря сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Президент Еврокомисиссии Урсула фон дер Ляйен 30 ноября заявила, что после вторжения РФ в Украину погибло более 20 тыс. гражданских и 100 тыс. украинских военных. Текст и видео обращения были обнародованы на сайте Еврокомиссии и в соцсетях фон дер Ляйен, но позже их удалили, а взамен обнародовали видео, где фрагмент о потерях вырезан. Директор по политическим коммуникациям ЕК Дана Спинант объяснила, что озвученная фон дер Ляйен цифра включает и раненых, и погибших.
Подоляк сказал, что глава Еврокомиссии, говоря о потерях, ошиблась.
"Бесспорно, госпожа Урсула ошиблась – это очевидно. Поэтому они удалили это видео, убрали эти цифры, потому что у нас есть официальные оценки Генштаба, которые озвучивает верховный главнокомандующий. Они у нас достигают от 10 до 12,5–13 тыс. погибших. Мы открытом говорим о количестве погибших, – заявил он. – Да, у нас есть больше потерь из-за ранений. [Их] всегда больше".
Украина четко понимает, сколько защитников погибло, сколько получили ранения, сказал советник главы ОП.
"И мы над этим работаем с точки зрения социальной реабилитации: семей и так далее", – добавил он.
Говоря о количестве гражданских, погибших за период с 24 февраля, Подоляк подчеркнул, что "это точно не 20 тыс.".
"Мы понимаем, что там как раз может быть цифра... существенная", – добавил он.
До заявления фон дер Ляйен официально сообщалось, что Украина потеряла за время вторжения 9 тыс. военнослужащих.
Как отмечала замминистра обороны Украины Анна Маляр в сентябре, Киев "дозированно" дает информацию о числе погибших. В регулярных сводках Генштаба ВСУ эти цифры не публикуются, на период военного времени эти данные засекречены, рассказывала Маляр в июле, пишет УНИАН.
"Цифры погибших являются государственной тайной во время военного положения. Она обусловлена военной целесообразностью и тем, что враг не должен знать эти цифры и использовать это для своих возможностей", – объясняла она.