В Еврокомиссии заявили, что из-за агрессии РФ погибли более 100 тыс. украинских военных. В ОП и Генштабе отреагировали

Текст и видео обращения были обнародованы на сайте Еврокомиссии и в соцсетях фон дер Ляйен, но позже их удалили. Взамен обнародовали видео, где фрагмент о потерях вырезан.

Russia must pay for its horrific crimes.



We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.



With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/RL4Z0dfVE9 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 30, 2022

Директор по политическим коммуникациям ЕК Дана Спинант объяснила в Twitter, что озвученная фон дер Ляйен цифра включает и раненых, и погибших.

"Спасибо тем, кто указал на неточность по цифрам в предыдущей версии этого видео. Использованная оценка из внешних источников касается потерь, то есть как погибших, так и раненых, и должна показать жестокость России", – написала она.

Many thanks to those who pointed out the inaccuracy regarding the figures in a previous version of this video.



The estimation used, from external sources, should have referred to casualties, i.e. both killed and injured, and was meant to show Russia‘s brutality. https://t.co/GesDe7bK8v — Dana Spinant (@DanaSpinant) November 30, 2022

Представитель президента Украины Сергей Никифоров в комментарии "Суспільному" отметил, что достоверную информацию о потерях должен озвучивать только главнокомандующий, министр обороны или верховный главнокомандующий Украины. Никифоров добавил: Зеленский обнародует официальные данные, "когда наступит подходящий момент". По словам Никифорова, это "чувствительная информация".

В свою очередь руководитель управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сенык в комментарии "Украинской правде" завил, что Генеральный штаб не может озвучить потери украинской армии. По его словам, эти данные являются служебной информацией и подпадают под гриф ограничения обнародования. В то же время он заявил, если то, что озвучила глава Еврокомиссии, позволит привлечь к ответственности страну-агрессора, Генштаб может "только поддерживать". Сенык добавил, что нужно делать все для того, чтобы "на скамье подсудимых оказались все ответственные за потери гражданских и военных граждан Украины".