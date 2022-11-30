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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Еврокомиссии заявили, что из-за агрессии РФ погибли более 100 тыс. украинских военных. В ОП и Генштабе отреагировали

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Озвученная фон дер Ляйен цифра включает и раненых, и погибших, объяснили в Еврокомиссии
Озвученная фон дер Ляйен цифра включает и раненых, и погибших, объяснили в Еврокомиссии
Фото: EPA

Президент Еврокомисиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что после вторжения РФ в Украину погибли более 100 тыс. украинских военных. Об этом она сказала в своем видеообращении.

Текст и видео обращения были обнародованы на сайте Еврокомиссии и в соцсетях фон дер Ляйен, но позже их удалили. Взамен обнародовали видео, где фрагмент о потерях вырезан.

Директор по политическим коммуникациям ЕК Дана Спинант объяснила в Twitter, что озвученная фон дер Ляйен цифра включает и раненых, и погибших.

"Спасибо тем, кто указал на неточность по цифрам в предыдущей версии этого видео. Использованная оценка из внешних источников касается потерь, то есть как погибших, так и раненых, и должна показать жестокость России", – написала она.

Представитель президента Украины Сергей Никифоров в комментарии "Суспільному" отметил, что достоверную информацию о потерях должен озвучивать только главнокомандующий, министр обороны или верховный главнокомандующий Украины. Никифоров добавил: Зеленский обнародует официальные данные, "когда наступит подходящий момент". По словам Никифорова, это "чувствительная информация".

В свою очередь руководитель управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сенык в комментарии "Украинской правде" завил, что Генеральный штаб не может озвучить потери украинской армии. По его словам, эти данные являются служебной информацией и подпадают под гриф ограничения обнародования. В то же время он заявил, если то, что озвучила глава Еврокомиссии, позволит привлечь к ответственности страну-агрессора, Генштаб может "только поддерживать". Сенык добавил, что нужно делать все для того, чтобы "на скамье подсудимых оказались все ответственные за потери гражданских и военных граждан Украины".

Контекст:

Точное число украинских военных, погибших с 24 февраля, неизвестно. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 10 июня оценил общие потери ВСУ в 10 тыс. погибших. В то же время заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью YouTube-каналу "Исландия", опубликованном 22 сентября, заявила, что Украина за время полномасштабного вторжения России потеряла 9 тыс. защитников.

Теги: Россия, Украина, Еврокомиссия, военные, агрессия, раненые, вторжение, ВСУ, Урсула фон дер Ляйен, российская агрессия, наступление, война России против Украины, Богдан Сенык, Сергей Никифоров
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