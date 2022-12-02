Подоляк: Единственный шанс сохраниться для РФ – перезагрузка элит, чтобы списать "чужие ошибки"

"Реальность, которую уже осознают в ключевых столицах, но еще не признали в Москве: [президент России Владимир] Путин не может быть субъектом диалога с миром, потому что у него нет собственной политической перспективы в самой России. Единственный шанс сохраниться для РФ – перезагрузка элит, чтобы списать "чужие ошибки", – написал он.

Реальність, яку вже усвідомлюють у ключових столицях, але ще не визнали у Москві: Путін не може бути суб’єктом діалогу зі світом, бо в нього немає власної політичної перспективи у самій Росії. Єдиний шанс зберегтися для Рф – перезавантаження еліт, аби списати «чужі помилки».

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Спустя месяцы после полномасштабного вторжения России в Украину Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую "формулу мира", Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, теперь стало 10.

16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".