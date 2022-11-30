Зеленский рассказал, кто имеет влияние на Путина в России

"Общество в России – именно оно выбирает себе политиков... Влияние на президента Путина имеет его общество. И если ему комфортно живется… если с их бизнесом продолжаются бизнес-отношения других стран, то никакого дискомфорта они чувствовать не будут. И для них вся история на территории нашей страны так и будет оставаться "специальной военной операцией", как ее называет Путин, а не войной, которая забирает жизни", – отметил Зеленский.

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился – в апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.