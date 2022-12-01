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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Проведенный по заказу Кремля соцопрос показал резкое снижение уровня поддержки россиянами войны с Украиной – СМИ

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Отношение россиян к войне "резко ухудшилось" после июля, пишет "Медуза"
Отношение россиян к войне "резко ухудшилось" после июля, пишет "Медуза"
Фото: ЕРА

Жители России стали меньше поддерживать войну против Украины. Об этом свидетельствуют результаты закрытого социологического опроса, проведенного по заказу Кремля Федеральной службой охраны (ФСО), сообщила 30 ноября со ссылкой на собственные источники российская "Медуза".

"По этим данным, за мирные переговоры с Украиной сейчас выступают около 55% россиян, а за продолжение войны – лишь 25%. Эти цифры в целом совпадают с результатами октябрьского опроса "Левада-центра", единственного крупного независимого социологического центра в России", – пишут журналисты.

Издание отмечает, что "отношение россиян к войне резко ухудшилось именно в последнее время".

"Еще в июле 2022 года опросы показывали, что за мир с Украиной выступают только 30% россиян", – подчеркнула "Медуза".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Опрос "Левада-центра", проведенный в России в конце марта, показал, что военную агрессию против Украины поддерживал 81% россиян.

12 июля "Медуза" опубликовала результаты закрытого опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу администрации президента РФ. В нем 57% высказались за продолжение боевых действий в Украине, мнение, что войну нужно остановить, озвучили 30% респондентов, остальные 13% опрошенных затруднились с ответом.

Результаты опроса социологической службы Russian Field, которые 9 августа опубликовал российский "Коммерсантъ", показали, что 65% россиян одобрили бы решение Путина остановить "военную операцию" и подписать мирное соглашение. При этом 60% респондентов поддержали бы и его намерение начать "новое наступление на Киев". Авторы исследования отмечают, что за период с середины марта до конца июля соотношение сторонников и противников войны практически не изменилось: ее поддерживают 69% респондентов, против – 23%, еще 8% затруднились или отказались ответить.

Согласно результатам соцопроса российского "Левада-центра", опубликованным 1 сентября, 60% опрошенных россиян считают, что не несут моральную ответственность за гибель мирных жителей и разрушения в Украине. Чувствуют себя виноватыми лишь 10% респондентов.

Начальник Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов 18 октября рассказал, что в распоряжении ГУР МО есть данные о реальных настроениях в российском обществе, согласно которым 82% россиян "абсолютно поддерживают" боевые действия на территории Украины. "К сожалению, нужно смотреть правде в глаза. Мы воюем не с российским режимом, как многие считают, а к сожалению, с российским народом, 82% – это подавляющее большинство", – подчеркнул Буданов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, соцопрос, агрессия, ФСО, вторжение, Левада-центр, российская агрессия, война России против Украины, россияне
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