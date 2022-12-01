Проведенный по заказу Кремля соцопрос показал резкое снижение уровня поддержки россиянами войны с Украиной – СМИ

"По этим данным, за мирные переговоры с Украиной сейчас выступают около 55% россиян, а за продолжение войны – лишь 25%. Эти цифры в целом совпадают с результатами октябрьского опроса "Левада-центра", единственного крупного независимого социологического центра в России", – пишут журналисты.

Издание отмечает, что "отношение россиян к войне резко ухудшилось именно в последнее время".

"Еще в июле 2022 года опросы показывали, что за мир с Украиной выступают только 30% россиян", – подчеркнула "Медуза".

Война России против Украины. Главное (обновляется)