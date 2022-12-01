Проведенный по заказу Кремля соцопрос показал резкое снижение уровня поддержки россиянами войны с Украиной – СМИ

"По этим данным, за мирные переговоры с Украиной сейчас выступают около 55% россиян, а за продолжение войны – лишь 25%. Эти цифры в целом совпадают с результатами октябрьского опроса "Левада-центра", единственного крупного независимого социологического центра в России", – пишут журналисты.
Издание отмечает, что "отношение россиян к войне резко ухудшилось именно в последнее время".
"Еще в июле 2022 года опросы показывали, что за мир с Украиной выступают только 30% россиян", – подчеркнула "Медуза".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Опрос "Левада-центра", проведенный в России в конце марта, показал, что военную агрессию против Украины поддерживал 81% россиян.
12 июля "Медуза" опубликовала результаты закрытого опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу администрации президента РФ. В нем 57% высказались за продолжение боевых действий в Украине, мнение, что войну нужно остановить, озвучили 30% респондентов, остальные 13% опрошенных затруднились с ответом.
Результаты опроса социологической службы Russian Field, которые 9 августа опубликовал российский "Коммерсантъ", показали, что 65% россиян одобрили бы решение Путина остановить "военную операцию" и подписать мирное соглашение. При этом 60% респондентов поддержали бы и его намерение начать "новое наступление на Киев". Авторы исследования отмечают, что за период с середины марта до конца июля соотношение сторонников и противников войны практически не изменилось: ее поддерживают 69% респондентов, против – 23%, еще 8% затруднились или отказались ответить.
Согласно результатам соцопроса российского "Левада-центра", опубликованным 1 сентября, 60% опрошенных россиян считают, что не несут моральную ответственность за гибель мирных жителей и разрушения в Украине. Чувствуют себя виноватыми лишь 10% респондентов.
Начальник Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов 18 октября рассказал, что в распоряжении ГУР МО есть данные о реальных настроениях в российском обществе, согласно которым 82% россиян "абсолютно поддерживают" боевые действия на территории Украины. "К сожалению, нужно смотреть правде в глаза. Мы воюем не с российским режимом, как многие считают, а к сожалению, с российским народом, 82% – это подавляющее большинство", – подчеркнул Буданов.