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Более 71% украинцев готовы при необходимости защищать свою страну, сомневающихся почти не осталось – опрос

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С 2011 года выросла готовность украинцев защищать страну
С 2011 года выросла готовность украинцев защищать страну
Фото: ЕРА

71,2% граждан Украины готовы при необходимости защищать свою страну. Об этом свидетельствуют опубликованные 28 октября результаты соцопроса, проведенного в сентябре социологической службой Центра Разумкова при поддержке Фонда Конрада Аденауэра.

Не готовыми к защите Украины оказались 28,2% респондентов, остальные 0,6% затруднились с ответом или не ответили.

По сравнению с опросами на ту же тему в 2011-м и 2020 году готовность к защите страны значительно выросла (была, соответственно, 40,3% и 56,9%), а доля сомневающихся сильно упала (была 29,9% и 17,6%).

скриншот: razumkov.org.ua
Скриншот: razumkov.org.ua

Социологическое исследование проводилось с 22 сентября по 1 октября методом face-to-face в 57 городах и 55 селах на подконтрольной украинским властям территории страны. Был опрошен 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Тот же опрос показал, что Вооруженным силам Украины полностью или частично доверяют 95,7% украинцев.

Контекст:

Соцопрос проводился на фоне войны с Россией, которая полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля.

Верховная Рада несколько раз продлевала военное положение, последний раз – до 21 ноября. Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий.

25 июля министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что, когда вручается повестка, речь идет не о мобилизации. "Речь о том, что некоторые люди вынужденно переехали, сменили местонахождение и не стали на учет. А они по закону должны это сделать", – сказал министр.

Начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки полковник Юрий Максимов говорил в октябре, что в Украине есть необходимость в доукомплектовании военных подразделений, поэтому к вручению повестки следует быть готовым каждому военнообязанному.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: военные, соцопрос, мобилизация, исследование, украинцы
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