Более 71% украинцев готовы при необходимости защищать свою страну, сомневающихся почти не осталось – опрос

Не готовыми к защите Украины оказались 28,2% респондентов, остальные 0,6% затруднились с ответом или не ответили.

По сравнению с опросами на ту же тему в 2011-м и 2020 году готовность к защите страны значительно выросла (была, соответственно, 40,3% и 56,9%), а доля сомневающихся сильно упала (была 29,9% и 17,6%).

Скриншот: razumkov.org.ua

Социологическое исследование проводилось с 22 сентября по 1 октября методом face-to-face в 57 городах и 55 селах на подконтрольной украинским властям территории страны. Был опрошен 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Тот же опрос показал, что Вооруженным силам Украины полностью или частично доверяют 95,7% украинцев.