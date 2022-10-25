86% украинцев считают, что дела в Украине развиваются в правильном направлении, это рекордный показатель – опрос

По данным социологов, оценка направления развития дел в стране как правильного доминирует во всех регионах Украины и среди всех возрастных групп Фото: depositphotos.com

Социологи подчеркивают, что это рекордный показатель за всю историю наблюдений.

"Результаты опроса подтвердили динамику роста числа тех, кто считает, что дела в стране двигаются в правильном направлении", – говорится в сообщении.

Противоположного мнения придерживаются 6% опрошенных.

Еще 8% граждан затруднились с ответом.

При этом оценка направления развития дел в стране как правильного доминирует во всех регионах Украины и среди всех возрастных групп.

Опрос проводился 8–9 октября среди граждан Украины от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий, а также тех территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Всего опрошено 1000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.