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"Украинцы нам ничего плохого не делали". Башкирские националисты объявили о создании вооруженного сопротивления

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В Башкортостане ряд националистически настроенных граждан выступают против мобилизации и войны в Украине
В Башкортостане ряд националистически настроенных граждан выступают против мобилизации и войны в Украине
Фото: БашНацПолит / Telegram

Башкирские националисты, которые участвовали в протестах против разработки горы Куштау в 2020 году, начали создавать вооруженное сопротивление в ответ на мобилизацию и под лозунгами отделения республики от России. Об этом написало российское издание "Верстка".

Издание рассказывает о двух движениях. Первое движение – это анонимные башкирские партизаны, которые заявили о себе на фоне войны в Украине.

СМИ cсылается на анонимный Telegram-канал "Комитет башкирского сопротивления", который был создан 21 сентября – в день объявления президентом РФ Владимиром Путиным мобилизации. Его первый пост гласил: "Канал создан для организации национального сопротивления в Башкортостане против путинской власти. Время митингов и шествий прошло, теперь только "коктейли Молотова" и пули для прихвостней Путина".

В своем Telegram партизаны требуют остановить акт "скрытого этноцида автохтонного населения", то есть прекратить мобилизацию в башкирских и татарских деревнях. Они призывают поджигать военкоматы, офисы прокремлевской партии "Единая Россия" и уходить в подполье.

Второе движение – это "Башкирский национальный политический центр", или "Башнацполит", который возглавляет Руслан Габбасов. Организация "Башнацполит" была создана в конце 2021 года. Это преемник крупнейшей национальной организации "Башкорт", отмечают журналисты. Ее также возглавлял Габбасов, но в 2020 году движение признали экстремистским. Габбасов является одним из активистов, которые организовали массовый протест на горе Куштау два года назад.

Сторонники Габбасова хотят добиться для Башкортостана суверенитета: чтобы регион вышел из состава России и стал независимым государством, причем со своей армией. По его мнению, эта армия может объединиться с вооруженными силами других республик – в том случае, если Башкортостан станет частью их союза.

Уже после того, как в России была объявлена мобилизация, "Башнацполит" стал призывать "уходить в подполье и вести партизанскую войну против путинской власти", отмечает "Верстка". В Telegram-канале появились сообщения о начале создания башкирского войска.

Габбасов рассказал изданию, что после начала мобилизации многие башкирские активисты уехали из России, а те, кто остался, скрываются.

"Они не хотят воевать за империю. Они считают, что это не наша война. Почему башкиры должны умирать за "русский мир" где-то в Украине? Украинцы нам ничего плохого не делали, а империя всегда нас давила. Они давили наш башкирский язык, они сажали наших лидеров. Почему мы сейчас должны за них воевать?" – говорит он.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, Башкортостан, националисты, война России против Украины
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