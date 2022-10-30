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Уровень доверия украинцев к Вооруженным силам Украины превышает 95% – опрос

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Армии в Украине доверяют больше, чем в других странах, отметили социологи
Армии в Украине доверяют больше, чем в других странах, отметили социологи
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Наибольший уровень доверия среди украинских институтов имеют Вооруженные силы Украины и президент. Об этом свидетельствуют опубликованные 28 октября результаты соцопроса, проведенного в сентябре социологической службой Центра Разумкова при поддержке Фонда Конрада Аденауэра.

Вариант "полностью доверяю" ВСУ выбрали 74,5% опрошенных, "в определенной степени доверяю" – еще 21,2%, что в общей сложности дает показатель поддержки в 95,7%.

Президенту Владимиру Зеленскому доверяют полностью (44,4%) или частично (37,4%) в общей сложности 81,8%.

В тройку тех, кому украинцы доверяют больше всего, входят также гуманитарные и благотворительные организации – 77,6% (полностью доверяют 25,7%).

"Уровень доверия к Вооруженным силам в последние годы растет. Если в 2011 году им доверяли 59% граждан, то в 2020-м – 71%, в 2022-м – 96%. Доверие к Вооруженным силам в Украине выше, чем во всех сравниваемых странах", – отметили социологи.

Социологическое исследование проводилось с 22 сентября по 1 октября методом face-to-face в 57 городах и 55 селах на подконтрольной украинским властям территории страны. Был опрошен 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Контекст:

Соцопрос проводился на фоне войны с Россией, которая полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля.

В апреле ВСУ изгнали россиян из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ на 29 октября, в Украине уже погибло около 70 250 оккупантов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: рейтинг, армия, соцопрос, Вооруженные силы Украины, исследование, благотворительность, ВСУ, украинцы, президент
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