Уровень доверия украинцев к Вооруженным силам Украины превышает 95% – опрос

Армии в Украине доверяют больше, чем в других странах, отметили социологи Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вариант "полностью доверяю" ВСУ выбрали 74,5% опрошенных, "в определенной степени доверяю" – еще 21,2%, что в общей сложности дает показатель поддержки в 95,7%.

Президенту Владимиру Зеленскому доверяют полностью (44,4%) или частично (37,4%) в общей сложности 81,8%.

В тройку тех, кому украинцы доверяют больше всего, входят также гуманитарные и благотворительные организации – 77,6% (полностью доверяют 25,7%).

"Уровень доверия к Вооруженным силам в последние годы растет. Если в 2011 году им доверяли 59% граждан, то в 2020-м – 71%, в 2022-м – 96%. Доверие к Вооруженным силам в Украине выше, чем во всех сравниваемых странах", – отметили социологи.

Социологическое исследование проводилось с 22 сентября по 1 октября методом face-to-face в 57 городах и 55 селах на подконтрольной украинским властям территории страны. Был опрошен 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.