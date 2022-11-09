92% украинцев считают себя частью национального сопротивления российским оккупантам – опрос

Полностью причастными к сопротивлению врагу себя считают 43% граждан, скорее причастными – 17%.

Еще 32% опрошенных сказали, что они частично присоединились к сопротивлению оккупантам.

В то же время 4% респондентов заявили, что не ощущают себя частью сопротивления противнику.

4% украинцев затруднились с ответом.

Опрос проводился 21–23 октября среди граждан в возрасте 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Всего опрошено 1000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В выборку не включались граждане, выехавшие за границу после 24 февраля. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%; 3% для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 10%; 1,5% – для показателей, близких к 5%.

Война России против Украины. Главное (обновляется)