Фейгин: Самым логичным для российских военных и Генштаба было бы прекратить эту авантюру и сказать: "Володя, чао! Больше мы в этом не участвуем"

"Самостоятельно они [российские военные] себя не проявят, потому что для того, чтобы появилась какая-то перспектива отстранения [президента РФ Владимира] Путина, нужна какая-то движущая сила. Я ее не наблюдаю. Самым логичным для военных и для Генштаба было бы прекратить эту авантюру и сказать: "Все, Володя, чао. Мы больше в этом не участвуем". Но посмотрите на этих герасимовых (начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. – "ГОРДОН"), шойгу (министр обороны РФ Сергей Шойгу. – "ГОРДОН")... Это же что-то ужасное… Лица просто интеллектом обезображены, – отметил Фейгин. – [Командующего силами РФ в Украине Сергея] Суровикина в кунсткамеру надо в качестве экспоната. Люди в вест-пойнтах учатся, а у этих по сей день удары танковых армий. Они в это и сами верят. Они же по-другому не видели никогда".
Фейгин: Москва с высокой степенью вероятности готовит наступление на севере. Это последняя масштабная авантюра. Читайте полную версию интервью
Путин после военных неудач в Украине сам натравил на российских генералов своих приближенных (главу Чечни Рамзана Кадырова и создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина) и блогеров, но при этом тоже рискует стать мишенью для обвинений, заявил живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский.
То, что Кадыров и Пригожин осмеливаются публично оскорблять генералов, говорит о полном развале системы власти, выстроенной Путиным, считает российский оппозиционный политик Леонид Гозман.
И Кадыров, и Пригожин традиционно враждебны российским силовикам, потому что у них есть свои собственные армии. Поэтому их "наезд" на генералов российской армии логичен. Такое мнение высказал российский политолог Станислав Белковский. По его мнению, Пригожин сигнализирует президенту, что война проиграна потому что минобороны и Генштаб годы напролет вводили Путина в заблуждение. Белковский добавил, что в Москве царит "определенная элитная паника" по поводу происходящего в России и в Украине, и связана она с курсом на эскалацию, который выбрал Путин.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину. По ее словам, "грызня" в окружении президента РФ уже идет, и поведение Кадырова с Пригожиным свидетельствует об их амбициях.
По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".
В британской разведке заявили, что военное руководство России, отвечающее за войну в Украине, все хуже справляется со своими обязанностями.