Фейгин: Самым логичным для российских военных и Генштаба было бы прекратить эту авантюру и сказать: "Володя, чао! Больше мы в этом не участвуем"

"Самостоятельно они [российские военные] себя не проявят, потому что для того, чтобы появилась какая-то перспектива отстранения [президента РФ Владимира] Путина, нужна какая-то движущая сила. Я ее не наблюдаю. Самым логичным для военных и для Генштаба было бы прекратить эту авантюру и сказать: "Все, Володя, чао. Мы больше в этом не участвуем". Но посмотрите на этих герасимовых (начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. – "ГОРДОН"), шойгу (министр обороны РФ Сергей Шойгу. – "ГОРДОН")... Это же что-то ужасное… Лица просто интеллектом обезображены, – отметил Фейгин. – [Командующего силами РФ в Украине Сергея] Суровикина в кунсткамеру надо в качестве экспоната. Люди в вест-пойнтах учатся, а у этих по сей день удары танковых армий. Они в это и сами верят. Они же по-другому не видели никогда".

Фейгин: Москва с высокой степенью вероятности готовит наступление на севере. Это последняя масштабная авантюра. Читайте полную версию интервью

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