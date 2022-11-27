Фейгин: У системы в России выбор – пожертвовать одним Путиным или всей системой, допустить ее полное развинчивание

"В отсутствие Путина никакой войны не будет. Ключевое сходится на фигуре Путина, поскольку он главный протагонист этой всей войны. И сама его роль, его место четвертьвекового диктатора – она и позволяла ему запустить такую аферу, авантюру", – сказал Фейгин.

Он отметил, что советские политики разделяли ответственность за происходившее в стране с Иосифом Сталиным, но всю ее возложили на него после его смерти. То же самое может повториться с российскими политиками и Путиным, считает Фейгин.

"Скорее всего, эта схема и должна сработать. Потому что у системы выбор: пожертвовать одним отдельным, персонально значимым Путиным или пожертвовать всей системой, допустить ее развинчивание полное. И вот здесь, конечно, варианты есть", – сказал он.

Дело за тем, отметил Фейгин, чтобы появился человек, который возьмет на себя ответственность это сделать.

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