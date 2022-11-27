Фейгин: У системы в России выбор – пожертвовать одним Путиным или всей системой, допустить ее полное развинчивание

"В отсутствие Путина никакой войны не будет. Ключевое сходится на фигуре Путина, поскольку он главный протагонист этой всей войны. И сама его роль, его место четвертьвекового диктатора – она и позволяла ему запустить такую аферу, авантюру", – сказал Фейгин.
Он отметил, что советские политики разделяли ответственность за происходившее в стране с Иосифом Сталиным, но всю ее возложили на него после его смерти. То же самое может повториться с российскими политиками и Путиным, считает Фейгин.
"Скорее всего, эта схема и должна сработать. Потому что у системы выбор: пожертвовать одним отдельным, персонально значимым Путиным или пожертвовать всей системой, допустить ее развинчивание полное. И вот здесь, конечно, варианты есть", – сказал он.
Дело за тем, отметил Фейгин, чтобы появился человек, который возьмет на себя ответственность это сделать.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.
По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".