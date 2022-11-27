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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: У системы в России выбор – пожертвовать одним Путиным или всей системой, допустить ее полное развинчивание

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Путин ключевая фигура войны в Украине, заявил Фейгин
Путин – ключевая фигура войны в Украине, заявил Фейгин
Фото: kremlin.ru

В России могут переложить ответственность за развязывание войны в Украине на президента страны Владимира Путина. Об этом заявил российский юрист, блогер Марк Фейгин в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"В отсутствие Путина никакой войны не будет. Ключевое сходится на фигуре Путина, поскольку он главный протагонист этой всей войны. И сама его роль, его место четвертьвекового диктатора – она и позволяла ему запустить такую аферу, авантюру", – сказал Фейгин.

Он отметил, что советские политики разделяли ответственность за происходившее в стране с Иосифом Сталиным, но всю ее возложили на него после его смерти. То же самое может повториться с российскими политиками и Путиным, считает Фейгин.

"Скорее всего, эта схема и должна сработать. Потому что у системы выбор: пожертвовать одним отдельным, персонально значимым Путиным или пожертвовать всей системой, допустить ее развинчивание полное. И вот здесь, конечно, варианты есть", – сказал он.

Дело за тем, отметил Фейгин, чтобы появился человек, который возьмет на себя ответственность это сделать.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Марк Фейгин, российская агрессия, война России против Украины
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