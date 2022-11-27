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Фейгин: Путин специально запустил тему Пригожина, чтобы показать Западу: "Если не я – будет вот этот"

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Российские власти "специально запустили тему Пригожина", чтобы запугать Запад, считает блогер
Российские власти "специально запустили тему Пригожина", чтобы запугать Запад, считает блогер
Скриншот: currenttime.tv

В России специально пиарят и создают репутацию бизнесмену, основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, чтобы напугать Запад тем, что он придет к власти вместо президента РФ Владимира Путина. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский юрист, блогер Марк Фейгин.

В частности, считает Фейгин, таким образом Путин пытается подтолкнуть западные страны к переговорам. 

"Такое ощущение, что они специально запустили тему Пригожина, чтобы показать Западу: "Смотрите. Если не я, то будет вот этот". Я с удивлением читаю, как российские СМИ пишут: "Какой был мужик Пригожин: в тюрьме 13 лет за разбой и за все, а его уважали..." Вы вдумайтесь. Они теперь рассказывают, какой он нормальный, как сидел... Создают репутацию", – сказал юрист. 

По его мнению, Путин как бы говорит Западу: "Ну вот смотрите. Я вам не нравлюсь. Да? Мне восьмой десяток. А вот придут эти. Эти че? Хоть атомную бомбу, хоть че. Поэтому вы выбирайте: либо я, либо..."

Причем, отметил Фейгин, подобную комбинацию Путин разыгрывает уже не в первый раз. 

"И я думаю, что в возвышении Пригожина одна из мотиваций, помимо того, что ЧВК "Вагнер", надо кому-то воевать и так далее, – еще и это: "давай, жести поддай с кувалдами, пугай всех". Чтобы можно было говорить: "Ну погодите. Как же вы? Заставьте Украину, иначе я не выдержу, исчезну – и придет вот этот вместе с [главой Чечни Рамзаном] Кадыровым. Вот будет парочка такая". И мне кажется, что они действительно продают это на Запад", – подытожил Фейгин. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Пригожин родился в 1961 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). Как пишет "Медуза", в 1979 году он был приговорен к условному сроку за кражу, а спустя два года получил реальный срок за разбой в составе организованной группы, мошенничество и вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией. Его приговорили к 12 годам лишения свободы, из которых девять он провел в колонии (Forbes уточняет, что Пригожина помиловали). После освобождения занялся бизнесом. В середине 1990-х открыл в Санкт-Петербурге несколько ресторанов. В СМИ Пригожина называли "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.

Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь должностным лицам РФ). Санкции введены также против ЧВК "Вагнер" и "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей".

После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии. Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре.

В России нарастает конфликт между кадровыми военными и руководителями "частных армий" (в частности, Пригожиным), которые играют все более важную роль на поле боя, сообщил 7 ноября созданный Силами специальных операций ВСУ Центр национального сопротивления (ЦНС).

Получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров обратил внимание на то, что Кадыров и Пригожин в последнее время значительно усилили свое влияние, а в стране действуют частные армии и на руках у россиян много оружия, поэтому после окончания войны на территории Украины она вспыхнет на территории России. Невзоров считает, что российские генералы могут вынашивать план убийства Пригожина, поскольку "так генералов на пенисе еще никто не крутил".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, переговоры, Марк Фейгин, война России против Украины, Евгений Пригожин
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