Фейгин: Путин специально запустил тему Пригожина, чтобы показать Западу: "Если не я – будет вот этот"

В частности, считает Фейгин, таким образом Путин пытается подтолкнуть западные страны к переговорам.

"Такое ощущение, что они специально запустили тему Пригожина, чтобы показать Западу: "Смотрите. Если не я, то будет вот этот". Я с удивлением читаю, как российские СМИ пишут: "Какой был мужик Пригожин: в тюрьме 13 лет за разбой и за все, а его уважали..." Вы вдумайтесь. Они теперь рассказывают, какой он нормальный, как сидел... Создают репутацию", – сказал юрист.

По его мнению, Путин как бы говорит Западу: "Ну вот смотрите. Я вам не нравлюсь. Да? Мне восьмой десяток. А вот придут эти. Эти че? Хоть атомную бомбу, хоть че. Поэтому вы выбирайте: либо я, либо..."

Причем, отметил Фейгин, подобную комбинацию Путин разыгрывает уже не в первый раз.

"И я думаю, что в возвышении Пригожина одна из мотиваций, помимо того, что ЧВК "Вагнер", надо кому-то воевать и так далее, – еще и это: "давай, жести поддай с кувалдами, пугай всех". Чтобы можно было говорить: "Ну погодите. Как же вы? Заставьте Украину, иначе я не выдержу, исчезну – и придет вот этот вместе с [главой Чечни Рамзаном] Кадыровым. Вот будет парочка такая". И мне кажется, что они действительно продают это на Запад", – подытожил Фейгин.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube