Кремль создает новые ЧВК, чтобы ослабить влияние Пригожина – ISW

О том, что оккупанты создают новую ЧВК, сообщило 26 ноября Главное управление разведки Минобороны Украины.

По информации разведчиков, назначен новый "смотрящий" за тюрьмами на всей территории России и временно оккупированных территориях Украины, им стал криминальный авторитет Армен Саркисян (прозвище – Армен Горловский).

"Одним из главных направлений его деятельности является создание новой "частной военной компании". Предполагается, что в течение ограниченного времени новая структура завербует значительное количество новобранцев. Их будут набирать в именно местах лишения свободы", – говорится в сообщении.

Спонсором новой ЧВК выступает российско-армянский бизнесмен Самвел Карапетян, владелец холдинговой компании "Ташир", давнего субподрядчика "Газпрома".

По данным ГУР, Саркисян близок к семье президента-беглеца Виктора Януковича, находится в украинском розыске как один из организаторов убийств на Майдане. Разведка отмечает, что он – теневой "смотрящий" всего бизнеса в оккупированной Горловке, а с 24 февраля занимается мародерством и "отжимом" бизнесов на оккупированных территориях Украины. У него есть страница на "Миротворце".

В ГУР отметили, что проект должен усилить российскую армию и создать внутреннюю конкуренцию среди российских ЧВК – противовес "фактической монополии Пригожина в сфере ЧВК в России".

"Вполне вероятно, что высокопоставленные российские чиновники одобрили усилия Саркисяна, поскольку частные военные компании в России запрещены законом", – отмечают в ISW.

Кроме того, в институте обратили внимание, что глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно продвигает свои усилия по созданию параллельных военных структур на базе Чечни. Так, 25 ноября он встретился с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что они обсуждали создание новых подразделений российской армии и Росгвардии, состоящих из чеченского персонала.

"Российские официальные лица могут способствовать дальнейшему продвижению существующих параллельных военных структур Кадырова и усилий Саркисяна по созданию частной военной компании для противодействия растущему влиянию Пригожина, который использует свои структуры, чтобы зарекомендовать себя как центральная фигура в российской политике", – подчеркнули аналитики.