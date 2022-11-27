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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кремль создает новые ЧВК, чтобы ослабить влияние Пригожина – ISW

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Вербовать заключенных в новую ЧВК будет криминальный авторитет Саркисян, сообщали в ГУР
Вербовать заключенных в новую ЧВК будет криминальный авторитет Саркисян, сообщали в ГУР
Фото: gur.gov.ua

Кремль создает новые частные военные компании, чтобы сдержать влияние на политической арене России основателя ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожина. Об этом заявляет американский Институт изучения войны (ISW) в сводке за 26 ноября.

О том, что оккупанты создают новую ЧВК, сообщило 26 ноября Главное управление разведки Минобороны Украины.

По информации разведчиков, назначен новый "смотрящий" за тюрьмами на всей территории России и временно оккупированных территориях Украины, им стал криминальный авторитет Армен Саркисян (прозвище – Армен Горловский).

"Одним из главных направлений его деятельности является создание новой "частной военной компании". Предполагается, что в течение ограниченного времени новая структура завербует значительное количество новобранцев. Их будут набирать в именно местах лишения свободы", – говорится в сообщении.

Спонсором новой ЧВК выступает российско-армянский бизнесмен Самвел Карапетян, владелец холдинговой компании "Ташир", давнего субподрядчика "Газпрома".

По данным ГУР, Саркисян близок к семье президента-беглеца Виктора Януковича, находится в украинском розыске как один из организаторов убийств на Майдане. Разведка отмечает, что он – теневой "смотрящий" всего бизнеса в оккупированной Горловке, а с 24 февраля занимается мародерством и "отжимом" бизнесов на оккупированных территориях Украины. У него есть страница на "Миротворце".

В ГУР отметили, что проект должен усилить российскую армию и создать внутреннюю конкуренцию среди российских ЧВК – противовес "фактической монополии Пригожина в сфере ЧВК в России".

"Вполне вероятно, что высокопоставленные российские чиновники одобрили усилия Саркисяна, поскольку частные военные компании в России запрещены законом", – отмечают в ISW.

Кроме того, в институте обратили внимание, что глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно продвигает свои усилия по созданию параллельных военных структур на базе Чечни. Так, 25 ноября он встретился с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что они обсуждали создание новых подразделений российской армии и Росгвардии, состоящих из чеченского персонала.

"Российские официальные лица могут способствовать дальнейшему продвижению существующих параллельных военных структур Кадырова и усилий Саркисяна по созданию частной военной компании для противодействия растущему влиянию Пригожина, который использует свои структуры, чтобы зарекомендовать себя как центральная фигура в российской политике", – подчеркнули аналитики.

Контекст:

После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии. Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре.

В России нарастает конфликт между кадровыми военными и руководителями "частных армий" (в частности, Пригожиным), которые играют все более важную роль на поле боя, сообщил 7 ноября созданный Силами специальных операций ВСУ Центр национального сопротивления (ЦНС).

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, президент РФ Владимир Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину. По ее словам, "грызня" в окружении президента РФ уже идет и поведение Кадырова с Пригожиным свидетельствует об их амбициях.

То, что Кадыров и Пригожин осмеливаются публично оскорблять генералов, говорит о полном развале системы власти, выстроенной Путиным, считает российский оппозиционный политик Леонид Гозман.

Получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров обратил внимание на то, что Кадыров и Пригожин в последнее время значительно усилили свое влияние, а в стране действуют частные армии и на руках у россиян много оружия, поэтому после окончания войны на территории Украины она вспыхнет на территории России. Невзоров считает, что российские генералы могут вынашивать план убийства Пригожина, поскольку "так генералов на пенисе еще никто не крутил".

Теги: Рамзан Кадыров, тюрьма, заключенные, война России против Украины, Вагнер, Евгений Пригожин, Частная военная компания, тюрьмы, ГУР Минобороны Украины, ЧВК, ISW
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