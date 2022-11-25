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Бывший офицер КГБ Попов: Пригожин – это своего рода Распутин при троне

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После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных
После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных
Фото: EPA

Офицер Комитета государственной безопасности СССР в отставке Владимир Попов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону оценил роль создателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", российского бизнесмена Евгения Пригожина в сегодняшней России.

"Это… может быть, несколько утрировано и преувеличено, но своего рода Распутин при троне… который чинит что угодно. Создал, по сути дела, свою собственную армию. Более того… при наборе заключенных в армию нарушаются все существующие законы. Их при этом не реабилитируют, с них не снимают судимости, – сказал Попов. – Их просто берут из тюрьмы – и на войну. Если отвоевал, не погиб – ну тогда, возможно, реабилитируют. То есть он оправдал, там, искупил свою вину. А на момент извлечения из мест отбывания наказания и пребывания на фронте они по-прежнему судимы".

Как сообщалось, в местах лишения свободы в России на 23 тыс. заключенных стало меньше, продолжил бывший офицер КГБ.

"Немало, конечно же, и погибло. То их кормить надо... Правда, и там их кормить надо, но там их убого кормят: что перепадет. Ну, таким образом", – отметил Попов.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии. Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре

В России нарастает конфликт между кадровыми военными и руководителями "частных армий" (в частности, Пригожиным), которые играют все более важную роль на поле боя, сообщил 7 ноября созданный Силами специальных операций ВСУ Центр национального сопротивления (ЦНС).

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, президент РФ Владимир Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину. По ее словам, "грызня" в окружении президента РФ уже идет и поведение главы Чечни Рамзана Кадырова с Пригожиным свидетельствует об их амбициях.

То, что Кадыров и Пригожин осмеливаются публично оскорблять генералов, говорит о полном развале системы власти, выстроенной Путиным. Такое мнение российский оппозиционный политик Леонид Гозман высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".

Получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров в интервью Гордону обратил внимание на то, что Кадыров и Пригожин в последнее время значительно усилили свое влияние, а в стране действуют частные армии и на руках у россиян много оружия, поэтому после окончания войны на территории Украины она вспыхнет на территории России. Невзоров считает, что российские генералы могут вынашивать план убийства Пригожина, поскольку "так генералов на пенисе еще никто не крутил".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, тюрьма, заключенные, Вагнер, интервью, Евгений Пригожин, Владимир Попов, ЧВК, бизнесмен
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