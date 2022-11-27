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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: Путин хочет быть Сталиным, но он явно не дотягивает. А участи Хрущева он боится

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Фейгин о Путине: "Дела наделано столько, что точно не выживешь"
Фейгин о Путине: "Дела наделано столько, что точно не выживешь"
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин боится повторить судьбу первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии в СССР Никиты Хрущева. Об этом заявил российский юрист, блогер Марк Фейгин в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Понимаете, Путину деваться некуда. Он ведь исходит из того, что "если я пойду по этому пути, то власти я лишусь". На Валдае ему задавал вопрос [журналист Федор] Лукьянов и говорит: "Вот Хрущев..." Он говорит: "Нет, нет, нет, я не Хрущев! Ни в коем случае не сравнивайте с Хрущевым". То есть на все он был, так сказать, расслабленный, а тут так нервно..." – сказал Фейгин.

Он напомнил, что Хрущев в итоге был отстранен от власти. И судя по реакции Путина, он очень боится повторения такой же участи.

"Ему, конечно, очень хочется быть Сталиным, но он явно до Сталина не дотягивает. А Хрущев – это просто страшно. Потому что дела наделано столько, что точно не выживешь. Зная тех, кто его окружает – люди, подобные ему, он по себе подбирал, – там вообще вопрос не встанет. "Ну давайте на него всех собак повесим – и в могилу его", – сказал Фейгин.

Также он отметил, что Путин, вероятно, понимает ситуацию и видит поражения своей армии и отводы войск. Однако ситуация уже сложилась безвыходная и безнадежная.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник ГУР МО Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Иосиф Сталин, Марк Фейгин, война России против Украины, Никита Хрущев
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