Фейгин: Путин хочет быть Сталиным, но он явно не дотягивает. А участи Хрущева он боится

"Понимаете, Путину деваться некуда. Он ведь исходит из того, что "если я пойду по этому пути, то власти я лишусь". На Валдае ему задавал вопрос [журналист Федор] Лукьянов и говорит: "Вот Хрущев..." Он говорит: "Нет, нет, нет, я не Хрущев! Ни в коем случае не сравнивайте с Хрущевым". То есть на все он был, так сказать, расслабленный, а тут так нервно..." – сказал Фейгин.

Он напомнил, что Хрущев в итоге был отстранен от власти. И судя по реакции Путина, он очень боится повторения такой же участи.

"Ему, конечно, очень хочется быть Сталиным, но он явно до Сталина не дотягивает. А Хрущев – это просто страшно. Потому что дела наделано столько, что точно не выживешь. Зная тех, кто его окружает – люди, подобные ему, он по себе подбирал, – там вообще вопрос не встанет. "Ну давайте на него всех собак повесим – и в могилу его", – сказал Фейгин.

Также он отметил, что Путин, вероятно, понимает ситуацию и видит поражения своей армии и отводы войск. Однако ситуация уже сложилась безвыходная и безнадежная.

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