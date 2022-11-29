Фейгин: Не исключаю, что в Кремле оформляется партия, которая выступает за попытку прекратить войну

Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал российский юрист, блогер Марк Фейгин.
"Дальше они могут только катиться в пропасть. Я, кстати, не исключаю, что есть экономические разного рода вещи, выкладки той же [главы российского Центробанка Эльвиры] Набиуллиной и так далее, которые показали, что их не хватит надолго на ведение операции. Если введут ценовой коридор на энергоносители, поступления от продажи энергоресурсов снизятся в разы... Если усиливающееся давление со стороны Запада... А если еще и Китай каким-то образом вовлечется, то на сколько хватит возможностей? – отметил Фейгин. – Я не исключаю, что оформляется партия, которая выступает за попытку прекратить это все. "Давайте попытаемся остановиться хотя бы на том, что достигнуто".
Фейгин: Москва с высокой степенью вероятности готовит наступление на севере. Это последняя масштабная авантюра. Читайте полную версию интервью
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" страны. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.
По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".
10 ноября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, теперь стало 10.
16 ноября Зеленский сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры с Украиной. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".