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Фейгин: Не исключаю, что в Кремле оформляется партия, которая выступает за попытку прекратить войну

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Система управления, которую в РФ построил Путин, рушится на фоне поражения российской армии в Украине, отмечали в украинском МВД
Система управления, которую в РФ построил Путин, рушится на фоне поражения российской армии в Украине, отмечали в украинском МВД
Фото: depositphotos.com

В Администрации президента РФ витает концепция, что в войне против Украины нужно создавать условия для оформления уже достигнутого.

Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал российский юрист, блогер Марк Фейгин.

"Дальше они могут только катиться в пропасть. Я, кстати, не исключаю, что есть экономические разного рода вещи, выкладки той же [главы российского Центробанка Эльвиры] Набиуллиной и так далее, которые показали, что их не хватит надолго на ведение операции. Если введут ценовой коридор на энергоносители, поступления от продажи энергоресурсов снизятся в разы... Если усиливающееся давление со стороны Запада... А если еще и Китай каким-то образом вовлечется, то на сколько хватит возможностей? – отметил Фейгин. – Я не исключаю, что оформляется партия, которая выступает за попытку прекратить это все. "Давайте попытаемся остановиться хотя бы на том, что достигнуто".

Фейгин: Москва с высокой степенью вероятности готовит наступление на севере. Это последняя масштабная авантюра. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" страны. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".

10 ноября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, теперь стало 10.

16 ноября Зеленский сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры с Украиной. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Китай, Кремль, переговоры, Марк Фейгин, Центробанк, война России против Украины, интервью, Эльвира Набиуллина, партия
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