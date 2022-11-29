Фейгин: Не исключаю, что в Кремле оформляется партия, которая выступает за попытку прекратить войну

Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал российский юрист, блогер Марк Фейгин.

"Дальше они могут только катиться в пропасть. Я, кстати, не исключаю, что есть экономические разного рода вещи, выкладки той же [главы российского Центробанка Эльвиры] Набиуллиной и так далее, которые показали, что их не хватит надолго на ведение операции. Если введут ценовой коридор на энергоносители, поступления от продажи энергоресурсов снизятся в разы... Если усиливающееся давление со стороны Запада... А если еще и Китай каким-то образом вовлечется, то на сколько хватит возможностей? – отметил Фейгин. – Я не исключаю, что оформляется партия, которая выступает за попытку прекратить это все. "Давайте попытаемся остановиться хотя бы на том, что достигнуто".

Фейгин: Москва с высокой степенью вероятности готовит наступление на севере. Это последняя масштабная авантюра. Читайте полную версию интервью

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