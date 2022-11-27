Фейгин о выступлении пропагандиста Попова, что у России "все западное": Не исключаю, что эти веяния идут из администрации президента

Журналист попросил юриста прокомментировать заявление пропагандиста Евгения Попова, который в эфире телеканала "Россия 1", на котором присутствовал вместе с пропагандисткой Ольгой Скабеевой, своей женой, говорил, что у России "ничего своего нет", "все западное".
"Это санкционированно, вы считаете?" – спросил Гордон.
"Я думаю, что в конечном счете – да. Ну, скажем так, из разговоров, из обсуждений внутри среды пропагандистской – я не исключаю, что эти веяния идут из администрации президента. То есть они, конечно, ориентированы на [первого замглавы администрации Алексея] Громова, частично – на [первого замглавы администрации Сергея] Кириенко. То есть это как бы витающая там концепция о том, что нужно создавать условия для оформления уже достигнутого. Дальше – больше: мы можем только катиться в пропасть", – ответил Фейгин.
Он не исключил, что такой подход связан с экономическим анализом (в том числе главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной), когда речь идет о том, что "нас на много не хватит, надолго не хватит на ведение [так называемой специальной военной] операции".
"Если введут ценовой коридор на энергоносители, а значит, это явное снижение – в разы – поступлений от продажи энергоресурсов. Если давление, усиливающееся со стороны Запада, а если еще и Китай каким-то образом вовлечется (в своих интересах – не в интересах Запада, естественно), то на сколько хватит вообще этого предела возможностей? Он не так велик на самом деле. Поэтому я не исключаю, что оформляется партия такая, которая выступает за попытку прекратить это все. "Давайте попытаемся остановиться хотя бы на том, что достигнуто", – считает юрист.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. Последний на данный момент восьмой пакет санкций против РФ Евросоюз утвердил 6 октября. В него вошли ограничения против лиц, причастных к организации и проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 12,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.