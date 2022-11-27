Фейгин о выступлении пропагандиста Попова, что у России "все западное": Не исключаю, что эти веяния идут из администрации президента

Журналист попросил юриста прокомментировать заявление пропагандиста Евгения Попова, который в эфире телеканала "Россия 1", на котором присутствовал вместе с пропагандисткой Ольгой Скабеевой, своей женой, говорил, что у России "ничего своего нет", "все западное".

"Это санкционированно, вы считаете?" – спросил Гордон.

"Я думаю, что в конечном счете – да. Ну, скажем так, из разговоров, из обсуждений внутри среды пропагандистской – я не исключаю, что эти веяния идут из администрации президента. То есть они, конечно, ориентированы на [первого замглавы администрации Алексея] Громова, частично – на [первого замглавы администрации Сергея] Кириенко. То есть это как бы витающая там концепция о том, что нужно создавать условия для оформления уже достигнутого. Дальше – больше: мы можем только катиться в пропасть", – ответил Фейгин.

Он не исключил, что такой подход связан с экономическим анализом (в том числе главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной), когда речь идет о том, что "нас на много не хватит, надолго не хватит на ведение [так называемой специальной военной] операции".

"Если введут ценовой коридор на энергоносители, а значит, это явное снижение – в разы – поступлений от продажи энергоресурсов. Если давление, усиливающееся со стороны Запада, а если еще и Китай каким-то образом вовлечется (в своих интересах – не в интересах Запада, естественно), то на сколько хватит вообще этого предела возможностей? Он не так велик на самом деле. Поэтому я не исключаю, что оформляется партия такая, которая выступает за попытку прекратить это все. "Давайте попытаемся остановиться хотя бы на том, что достигнуто", – считает юрист.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube