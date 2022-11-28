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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Может, будем решать проблему, а не играть в имитацию?" В Офисе президента призвали ограничить цены на российскую нефть

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СМИ сообщали, что представители стран ЕС не пришли к общему мнению в вопросе ограничения цены на российскую нефть
СМИ сообщали, что представители стран ЕС не пришли к общему мнению в вопросе ограничения цены на российскую нефть
Фото: depositphotos.com

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 28 ноября в Twitter прокомментировал обсуждения вокруг установления предельных цен на российскую нефть.

"Философия идеи ограничения цен на российскую нефть состоит в том, что Россия не должна получать сверхприбыли от продажи энергоносителей и финансировать за них войну в Европе. А не в том, чтобы сохранить все как есть и поставить галочку. Может быть, будем решать проблему, а не играть в имитацию?" – написал он.

Контекст:

4 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что страны G7 и Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть вместо принятия плавающей ставки. Собеседник агентства заявил, что ценовой потолок будет регулярно пересматриваться. Он добавил, что сейчас начальная цена еще не установлена, но должна быть объявлена "в ближайшие недели".

Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что ограничение цен, которое должно начаться 5 декабря на нефть и 5 февраля на нефтепродукты, уменьшит прибыль России без сокращения поставок.

По данным Bloomberg, США хотят установить ограничения на сырую нефть выше $60 за баррель, "что повысит шансы на то, что Россия продаст хотя бы часть своего экспорта в рамках программы".

23 ноября Bloomberg написало, что представители стран ЕС не пришли к общему мнению в вопросе ограничения цены на российскую нефть. Еврокомиссия предложила ограничить цену на уровне $65 за баррель, а Польша и страны Балтии назвали это "слишком щедрым предложением" для Москвы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: санкции, нефть, война России против Украины, Евросоюз, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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