ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Подход "Холодная война 2.0". Группа Ермака – Макфола представила новый документ о повышении эффективности санкций против РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Влияние санкций на российскую экономику было смягчено высокими ценами на нефть и газ, а также исключениями и лазейками, подчеркнули в группе Ермака-Макфола
Влияние санкций на российскую экономику было смягчено высокими ценами на нефть и газ, а также исключениями и лазейками, подчеркнули в группе Ермака-Макфола
Фото: president.gov.ua

Международная рабочая группа по санкциям против России под руководством главы Офиса президента Андрея Ермака и американского дипломата Майкла Макфола разработала новый документ "Меры повышения эффективности санкций". Об этом сообщила 24 ноября пресс-служба ОП.

"В документе указаны конкретные пути, по которым осуществляется обход санкций, наложенных на Россию, и содержится призыв к повышению системности санкционных ограничений", – пояснили в пресс-службе.

Группа отметила, что санкции против России оказывают большое влияние на ее экономику: уход большинства западных компаний из РФ, уничтожение целых отраслей экономики и производства, замораживание половины российских международных резервов и неизбежная потеря основных европейских рынков для российской нефти и газа.

"Однако катастрофическое влияние санкций на российскую экономику было смягчено высокими ценами на нефть и газ, а также имеющимися исключениями и лазейками, позволяющими их обойти", – подчеркивается в сообщении. 

Анализ вооружения российской армии в Украине показывает широкое использование технологических компонентов производства США, Нидерландов, Германии, Швейцарии, Японии, Китая и Тайваня. Упомянуты компании и множества других стран. 

В финансовой сфере используются посредники для сокрытия конечных бенефициаров средств. 

"Например, российский олигарх [Андрей] Мельниченко передал своей жене право собственности на швейцарскую компанию EuroChem за день до введения против него санкций ЕС. [Миллиардер] Алишер Усманов избежал санкций, передав огромные активы одной из своих сестер Саодат Нарзиевой, акушеру из Ташкента", – отмечается в сообщении. 

Нефть русского происхождения смешивают с нефтью из другой страны, пока нероссийский компонент не превысит пороговый уровень, после которого эта нефть больше не классифицируется как российская. Также утверждается, что Россия создает теневой флот танкеров во избежание текущих и будущих санкций.

Авторы документа предложили создать унифицированный список санкций, список правонарушителей, контрольный список компаний и лиц с высоким риском, систему "светофоров" для оценки соблюдения страной режима санкций, мониторинг данных о российской торговле и улучшить обмен данными между союзниками.

"Кроме того, в документе предложен более системный подход к установлению границ для управления и регулирования экономических отношений с Россией – подход "Холодная война 2.0". Это может предусматривать введение специального торгового режима с РФ с целью минимизировать торговлю и блокировать доступ к западным технологиям, рынкам и финансам до перехода к мирной внешней политике", – добавили в пресс-службе. 

В документе призывают западные экономики утвердить более последовательные и комплексные санкции, особенно в отношении военных предприятий, а также улучшить формулировку санкций, чтобы устранить лазейки, допускающие такую торговлю. Предлагается ввести секторальные санкции в отношении всей торговли продукцией военного назначения с Россией с применением санкций отдельно ко всем юридическим лицам российского военно-промышленного комплекса и их торговым партнерам.

"Профессиональные консультанты, способствующие уклонению от санкций, должны быть основной целью для вторичных санкций, включая угрозу запрета заниматься профессиональной деятельностью по крайней мере на несколько лет в случае содействия нарушению санкций", – отмечается в сообщении. 

Также группа предлагает санкционной коалиции составить "черный список" нарушителей: транспортировщиков нефти, трейдеров, финансистов, страховщиков и поставщиков технических транспортных услуг, которые помогали России избежать нефтяного эмбарго.

"Мы настаиваем на усилении санкционного давления и на внедрении максимально системного ограничительного подхода к режиму взаимодействия со страной-террористом", – заявил Ермак.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. Последний на данный момент восьмой пакет санкций против РФ Евросоюз утвердил 6 октября. В него вошли ограничения против лиц, причастных к организации и проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 12,9 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: санкции, экономика, нефть, холодная война, эмбарго, Алишер Усманов, технологии, олигархи, торговля, война России против Украины, цена на нефть, Майкл Макфол, российский газ, Офис президента Украины, Андрей Ермак, цена на газ, Андрей Мельниченко, российская нефть
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какая красивая", " Малой очень на отца похож". Ким показал встречу с женой и сыном на вокзале в Николаеве
"Какая красивая", " Малой очень на отца похож". Ким показал встречу с женой и сыном на вокзале в Николаеве
"Мы будем мстить". Полякова прочитала стихотворение Маги, посвященное убитому российскими оккупантами младенцу в Вольнянске
"Мы будем мстить". Полякова прочитала стихотворение Маги, посвященное убитому российскими оккупантами младенцу в Вольнянске
"Лучше в холоде, но свободными". Бывший муж Ани Лорак высказался после ее заявления о желании "петь и нести любовь"
"Лучше в холоде, но свободными". Бывший муж Ани Лорак высказался после ее заявления о желании "петь и нести любовь"
"Невероятно. Слова оживают под кожей". Парамедик Тайра опубликовала поэзию, которую посвятила Мариуполю
"Невероятно. Слова оживают под кожей". Парамедик Тайра опубликовала поэзию, которую посвятила Мариуполю
"У Матвея крутой дед! Потому что у деда Жени есть генератор! Будут свет и гости". Комаровский рассказал, как отпразднует день рождения внука
"У Матвея крутой дед! Потому что у деда Жени есть генератор! Будут свет и гости". Комаровский рассказал, как отпразднует день рождения внука
  Участница "Детского Евровидения 2022" представила клип на песню "Незламна". Видео
  Участница "Детского Евровидения 2022" представила клип на песню "Незламна". Видео
Loboda прокомментировала заявление Литвы о занесении ее в список персон нон грата из-за карьеры в РФ
Loboda прокомментировала заявление Литвы о занесении ее в список персон нон грата из-за карьеры в РФ
"Бесперебойная патриотическая лампочка". Лайфхак от Могилевской
"Бесперебойная патриотическая лампочка". Лайфхак от Могилевской
Вдова Говорухина погибла в пожаре
Вдова Говорухина погибла в пожаре
На платформе Google Arts & Culture открылся раздел об Украине. Зеленская прокомментировала
На платформе Google Arts & Culture открылся раздел об Украине. Зеленская прокомментировала
"Алкоголь пришел и победил". В сети обсуждают новое видео Волочковой в перьях
"Алкоголь пришел и победил". В сети обсуждают новое видео Волочковой в перьях
"Мама ходит за технической водой на речку". Tarabarova рассказала, как живут ее родители в освобожденном Херсоне
"Мама ходит за технической водой на речку". Tarabarova рассказала, как живут ее родители в освобожденном Херсоне
"Кричу в лесу". Российский актер признался в зависимости
"Кричу в лесу". Российский актер признался в зависимости
  Михалок и "Ляпис Трубецкой" спели песню "Гарри" на украинском языке в переводе Жадана. Видео
  Михалок и "Ляпис Трубецкой" спели песню "Гарри" на украинском языке в переводе Жадана. Видео
Жена Болдуина поделилась "эпик-фейловым" семейным фото
Жена Болдуина поделилась "эпик-фейловым" семейным фото
Звезду "Игры в кальмара" обвинили в сексуальных домогательствах
Звезду "Игры в кальмара" обвинили в сексуальных домогательствах
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Россиян этим не проймешь". Галкин спровоцировал истерику в комментариях, поделившись фото ребенка из Киева (43767)
2
"Лучше в холоде, но свободными". Бывший муж Ани Лорак высказался после ее заявления о желании "петь и нести любовь" (32567)
3
"Кайфонула от души". Бывшая жена Остапчука показала своего нового партнера (29753)
4
"Ани Лорак – овца. Ждем в Вышгороде". Анатолий Анатолич ответил певице, которая свое молчание о войне объяснила желанием "нести любовь" (27121)
5
Литва внесет проживающую в Латвии певицу Loboda в список персон нон грата. Названа причина (26712)
6
"Самая красивая", "Естественная". Жена 56-летнего Касселя, 25-летняя Кунаки крупным планом показала лицо без макияжа (23932)
7
"Алкоголь пришел и победил". В сети обсуждают новое видео Волочковой в перьях (20043)
8
"Эта история – о человечности". Волонтер показала слова, которые написал Залужный матери украинского воина, который погиб на фронте (18006)
 
 
 
 