"Подход "Холодная война 2.0". Группа Ермака – Макфола представила новый документ о повышении эффективности санкций против РФ

Влияние санкций на российскую экономику было смягчено высокими ценами на нефть и газ, а также исключениями и лазейками, подчеркнули в группе Ермака-Макфола Фото: president.gov.ua

"В документе указаны конкретные пути, по которым осуществляется обход санкций, наложенных на Россию, и содержится призыв к повышению системности санкционных ограничений", – пояснили в пресс-службе.

Группа отметила, что санкции против России оказывают большое влияние на ее экономику: уход большинства западных компаний из РФ, уничтожение целых отраслей экономики и производства, замораживание половины российских международных резервов и неизбежная потеря основных европейских рынков для российской нефти и газа.

"Однако катастрофическое влияние санкций на российскую экономику было смягчено высокими ценами на нефть и газ, а также имеющимися исключениями и лазейками, позволяющими их обойти", – подчеркивается в сообщении.

Анализ вооружения российской армии в Украине показывает широкое использование технологических компонентов производства США, Нидерландов, Германии, Швейцарии, Японии, Китая и Тайваня. Упомянуты компании и множества других стран.

В финансовой сфере используются посредники для сокрытия конечных бенефициаров средств.

"Например, российский олигарх [Андрей] Мельниченко передал своей жене право собственности на швейцарскую компанию EuroChem за день до введения против него санкций ЕС. [Миллиардер] Алишер Усманов избежал санкций, передав огромные активы одной из своих сестер Саодат Нарзиевой, акушеру из Ташкента", – отмечается в сообщении.

Нефть русского происхождения смешивают с нефтью из другой страны, пока нероссийский компонент не превысит пороговый уровень, после которого эта нефть больше не классифицируется как российская. Также утверждается, что Россия создает теневой флот танкеров во избежание текущих и будущих санкций.

Авторы документа предложили создать унифицированный список санкций, список правонарушителей, контрольный список компаний и лиц с высоким риском, систему "светофоров" для оценки соблюдения страной режима санкций, мониторинг данных о российской торговле и улучшить обмен данными между союзниками.

"Кроме того, в документе предложен более системный подход к установлению границ для управления и регулирования экономических отношений с Россией – подход "Холодная война 2.0". Это может предусматривать введение специального торгового режима с РФ с целью минимизировать торговлю и блокировать доступ к западным технологиям, рынкам и финансам до перехода к мирной внешней политике", – добавили в пресс-службе.

В документе призывают западные экономики утвердить более последовательные и комплексные санкции, особенно в отношении военных предприятий, а также улучшить формулировку санкций, чтобы устранить лазейки, допускающие такую торговлю. Предлагается ввести секторальные санкции в отношении всей торговли продукцией военного назначения с Россией с применением санкций отдельно ко всем юридическим лицам российского военно-промышленного комплекса и их торговым партнерам.

"Профессиональные консультанты, способствующие уклонению от санкций, должны быть основной целью для вторичных санкций, включая угрозу запрета заниматься профессиональной деятельностью по крайней мере на несколько лет в случае содействия нарушению санкций", – отмечается в сообщении.

Также группа предлагает санкционной коалиции составить "черный список" нарушителей: транспортировщиков нефти, трейдеров, финансистов, страховщиков и поставщиков технических транспортных услуг, которые помогали России избежать нефтяного эмбарго.

"Мы настаиваем на усилении санкционного давления и на внедрении максимально системного ограничительного подхода к режиму взаимодействия со страной-террористом", – заявил Ермак.