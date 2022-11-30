Путина надо разуверить в мысли, что он может достичь успеха – Блинкен

По его словам, президент РФ будет пытаться заморозить конфликт в Украине, укрепить свои достижения, дать отдохнуть своей армии, а через некоторое время снова напасть.
"Эта тактика не может привести к справедливому и продолжительному миру. Президента Путина надо разуверить в мысли, что он может достичь успеха. Лучший способ поторопить перспективы реальной дипломатии – продолжать нашу поддержку Украины и продолжать склонять вооруженное противостояние в ее пользу. Это также поможет обеспечить, чтобы у Украины была наиболее сильная из возможных позиций на переговорах, когда появится возможность их провести", – подчеркнул Блинкен.
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Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.
В результате обстрелов 23 ноября, по данным украинского МВД, погибли минимум 10 человек. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.
Блинкен заявил, что Путин хочет истощить украинцев, чтобы превратить энергию и продовольствие в оружие во всем мире, но его стратегия не сработает.