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ВОЙНА В УКРАИНЕ

НАТО планирует инвестировать в советскую технику, которая есть на вооружении ВСУ – Блинкен

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США хотят быть уверенными, что Украина получает все, что нужно для войны, отметил Блинкен
США хотят быть уверенными, что Украина получает все, что нужно для войны, отметил Блинкен
Фото: УкрОборонПром / Telegram

НАТО планирует инвестировать в системы вооружений советской эпохи, используемые в Украине. Об этом в комментарии CNN 30 ноября заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он сказал: США хотят "рассмотреть все варианты" и быть уверенными, что Украина получает все, что нужно, чтобы быть эффективной. Блинкен отметил, что часть помощи идет на системы советской эпохи, которые есть на вооружении Вооруженных сил Украины.

НАТО также рассматривает возможность инвестирования в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии с целью восстановления производства снарядов советских времен для артиллерийского вооружения Украины. Об этом сообщало издание The New York Times в материале, опубликованном 29 ноября. Речь идет, в частности, о производстве снарядов советского калибра 152 мм и 122 мм.

Контекст:

Власти Украины призывают страны Запада к увеличению поставок Киеву вооружений. В частности, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что Украине "еще нужно от 150 до 200 танков, около 300 бронеавтомобилей", сотня артсистем, 50–70 реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе HIMARS, а также "10–15 систем ПВО, чтобы закрыть небо". Кроме того, Украина нуждается в дальнобойных ракетах ATACMS (около 300 км), добавил советник главы ОПУ. По мнению Подоляка, американские ракеты "приблизят окончание войны" – позволят ВСУ "уничтожать крупные российские военные склады" в глубине оккупированных территорий.

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, военные, вооружение, ПВО, артиллерия, Энтони Блинкен, российская агрессия, война России против Украины, Михаил Подоляк
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