НАТО планирует инвестировать в советскую технику, которая есть на вооружении ВСУ – Блинкен

Он сказал: США хотят "рассмотреть все варианты" и быть уверенными, что Украина получает все, что нужно, чтобы быть эффективной. Блинкен отметил, что часть помощи идет на системы советской эпохи, которые есть на вооружении Вооруженных сил Украины.
НАТО также рассматривает возможность инвестирования в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии с целью восстановления производства снарядов советских времен для артиллерийского вооружения Украины. Об этом сообщало издание The New York Times в материале, опубликованном 29 ноября. Речь идет, в частности, о производстве снарядов советского калибра 152 мм и 122 мм.
Власти Украины призывают страны Запада к увеличению поставок Киеву вооружений. В частности, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что Украине "еще нужно от 150 до 200 танков, около 300 бронеавтомобилей", сотня артсистем, 50–70 реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе HIMARS, а также "10–15 систем ПВО, чтобы закрыть небо". Кроме того, Украина нуждается в дальнобойных ракетах ATACMS (около 300 км), добавил советник главы ОПУ. По мнению Подоляка, американские ракеты "приблизят окончание войны" – позволят ВСУ "уничтожать крупные российские военные склады" в глубине оккупированных территорий.