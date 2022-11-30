НАТО планирует инвестировать в советскую технику, которая есть на вооружении ВСУ – Блинкен

США хотят быть уверенными, что Украина получает все, что нужно для войны, отметил Блинкен Фото: УкрОборонПром / Telegram

Он сказал: США хотят "рассмотреть все варианты" и быть уверенными, что Украина получает все, что нужно, чтобы быть эффективной. Блинкен отметил, что часть помощи идет на системы советской эпохи, которые есть на вооружении Вооруженных сил Украины.

НАТО также рассматривает возможность инвестирования в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии с целью восстановления производства снарядов советских времен для артиллерийского вооружения Украины. Об этом сообщало издание The New York Times в материале, опубликованном 29 ноября. Речь идет, в частности, о производстве снарядов советского калибра 152 мм и 122 мм.