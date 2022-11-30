"За уровень адекватности Путина ответственности нести не могу". Зеленский допустил, что РФ может применить ядерное оружие не только против Украины

Об этом 30 ноября в ходе NYT DealBook Summit заявил президент Украины Владимир Зеленский. Видеозапись интервью с Зеленским опубликована в Facebook Офиса президента.
"Может ли он использовать [в войне против Украины] ядерное оружие – я не могу этого сказать, я считаю, что он не очень контролирует все процессы, которые происходят у него в армии... Какие-то люди зашли и насиловали детей – он говорит, что ничего об этом не знает. То кто-то зашел, и стреляет по гражданским – он говорит, что это не его войска, а какие-то переодеты. Начиналось все с захвата Крыма [в 2014 году] – он месяцами говорил, что это не он, это непонятные люди, а потом стал говорить – да, это они", – рассказал президент Украины.
По мнению Зеленского, Путин "может использовать ядерное оружие и по другим территориям".
"Мне кажется, бояться этого не надо. Бояться надо преимущества Путина, отдать ему территорию нашей державы. Он войдет во вкус… Надо поставить его на место, – считает президент. – Но за уровень адекватности президента России я ответственности нести не могу".
После полномасштабного вторжения России в Украину Путин заявил 21 сентября о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции, Великобритании, Индии и Китая. Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.
27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.