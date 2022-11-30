"За уровень адекватности Путина ответственности нести не могу". Зеленский допустил, что РФ может применить ядерное оружие не только против Украины

Зеленский: Считаю, что Путин (на фото) не очень контролирует все процессы, которые происходят у него в армии Фото: EPA

Об этом 30 ноября в ходе NYT DealBook Summit заявил президент Украины Владимир Зеленский. Видеозапись интервью с Зеленским опубликована в Facebook Офиса президента.

"Может ли он использовать [в войне против Украины] ядерное оружие – я не могу этого сказать, я считаю, что он не очень контролирует все процессы, которые происходят у него в армии... Какие-то люди зашли и насиловали детей – он говорит, что ничего об этом не знает. То кто-то зашел, и стреляет по гражданским – он говорит, что это не его войска, а какие-то переодеты. Начиналось все с захвата Крыма [в 2014 году] – он месяцами говорил, что это не он, это непонятные люди, а потом стал говорить – да, это они", – рассказал президент Украины.

По мнению Зеленского, Путин "может использовать ядерное оружие и по другим территориям".

"Мне кажется, бояться этого не надо. Бояться надо преимущества Путина, отдать ему территорию нашей державы. Он войдет во вкус… Надо поставить его на место, – считает президент. – Но за уровень адекватности президента России я ответственности нести не могу".