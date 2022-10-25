Шустер: Россияне, которые насилуют детей и женщин в Украине, специально подготовлены и обеспечены виагрой

"При генеральном секретаре Организации Объединенных Наций есть такое агентство, которое занимается изучением сексуальных насилий в конфликтах. И вот эту комиссию возглавляет Прамила Паттен. 15 октября был ее публичный доклад, который был даже на CNN. "Даже" – я имею в виду, что был везде. Она заявила открыто, что насилие сексуальное – часть российской военной стратегии. Что те люди, которые, по свидетельствам женщин, насилуют, – это специальные люди, которые оснащены виагрой. Подчеркиваю, виагрой, для того чтобы быть в состоянии насиловать женщин. Военная стратегия. Женщин и детей. То есть мы уже говорим не только о женщинах – мы говорим и о детях. Я бы хотел спросить у этих мракобесов: а что это, какое это имеет отношение к христианству", – заявил Шустер.

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