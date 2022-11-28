Запад боится, что Россия с ядерным арсеналом останется бесхозной либо под Пригожиным и Кадыровым. Возможно, поэтому Запад пытается склонить к мирным переговорам – Фейгин

Об этом Фейгин заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Я думаю, что моление о переговорах так мотивировано: они специально запустили тему Пригожина, чтобы показать Западу: "Если не я, то будет этот". Я с удивлением читаю, как МК или другая газета пишет, какой был мужик Пригожин… Ему создают репутацию. Машина так работает. Думаю, что в этом все-таки есть смысл: "Я вам не нравлюсь? Придут эти – и что? Хоть атомную бомбу… Поэтому выбирайте: либо я, либо..." Я думаю, что в возвышении Пригожина одна из мотиваций – поддать жести с кувалдами, пугать всех. Чтобы можно было говорить: "Заставьте Украину, иначе я не выдержу, исчезну – и придет этот вместе с Кадыровым". И мне кажется, что они действительно продают это на Запад. Такое ощущение", – сказал он.

Фейгин отметил, что на Западе "с одной стороны, не идиоты, а с другой стороны, могут вестись".

"И с Китаем они переговариваются. И они боятся, что 1/9 часть суши с атомным арсеналом останется бесхозной либо вот под такими... Вспомните, когда разваливался Советский Союз, как приезжал [экс-президент США Джордж] Буш уговаривать. И [экс-премьер-министр Великобритании Маргарет] Тэтчер. Уговаривали: "Да не надо. Вы че?" А они ж и не скрывали: "Мы боимся, куда денется ядерное оружие, кто будет всей огромной территорией управлять". Это же самая большая страна в мире. Возможно, именно это является одной, конечно, не единственной предпосылкой, что Запад пытается убедить, что надо какой-то выбрать способ мирного урегулирования, боясь именно такого развития событий", – добавил блогер.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube