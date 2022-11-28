Запад боится, что Россия с ядерным арсеналом останется бесхозной либо под Пригожиным и Кадыровым. Возможно, поэтому Запад пытается склонить к мирным переговорам – Фейгин

Об этом Фейгин заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.
"Я думаю, что моление о переговорах так мотивировано: они специально запустили тему Пригожина, чтобы показать Западу: "Если не я, то будет этот". Я с удивлением читаю, как МК или другая газета пишет, какой был мужик Пригожин… Ему создают репутацию. Машина так работает. Думаю, что в этом все-таки есть смысл: "Я вам не нравлюсь? Придут эти – и что? Хоть атомную бомбу… Поэтому выбирайте: либо я, либо..." Я думаю, что в возвышении Пригожина одна из мотиваций – поддать жести с кувалдами, пугать всех. Чтобы можно было говорить: "Заставьте Украину, иначе я не выдержу, исчезну – и придет этот вместе с Кадыровым". И мне кажется, что они действительно продают это на Запад. Такое ощущение", – сказал он.
Фейгин отметил, что на Западе "с одной стороны, не идиоты, а с другой стороны, могут вестись".
"И с Китаем они переговариваются. И они боятся, что 1/9 часть суши с атомным арсеналом останется бесхозной либо вот под такими... Вспомните, когда разваливался Советский Союз, как приезжал [экс-президент США Джордж] Буш уговаривать. И [экс-премьер-министр Великобритании Маргарет] Тэтчер. Уговаривали: "Да не надо. Вы че?" А они ж и не скрывали: "Мы боимся, куда денется ядерное оружие, кто будет всей огромной территорией управлять". Это же самая большая страна в мире. Возможно, именно это является одной, конечно, не единственной предпосылкой, что Запад пытается убедить, что надо какой-то выбрать способ мирного урегулирования, боясь именно такого развития событий", – добавил блогер.
Пригожин родился в 1961 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). Как пишет "Медуза", в 1979 году он был приговорен к условному сроку за кражу, а спустя два года получил реальный срок за разбой в составе организованной группы, мошенничество и вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией. Его приговорили к 12 годам лишения свободы, из которых девять он провел в колонии (Forbes уточняет, что Пригожина помиловали). После освобождения занялся бизнесом. В середине 1990-х открыл в Санкт-Петербурге несколько ресторанов. В СМИ Пригожина называли "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.
Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь должностным лицам РФ). Санкции введены также против ЧВК "Вагнер" и "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей".
После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии. Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто является так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре.
23 ноября, после того, как Европарламент призвал внести ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций, связанный с Пригожиным Telegram-канал распространил видео об отправке в Европарламент "окровавленной" кувалды, брендированной ЧВК Пригожина. Глава МИД Эстонии в ответ сообщил: в Международном уголовном суде Пригожина ждут наручники.