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Глава МИД Эстонии подготовил для Пригожина наручники. Так он ответил на оправку "окровавленной" кувалды в Европарламент

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Наручники будут ждать Пригожина в Международном уголовном суде, подчеркнул Рейнсалу
Наручники будут ждать Пригожина в Международном уголовном суде, подчеркнул Рейнсалу
Скриншот: Urmas Reinsalu / Twitter

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в Twitter отреагировал на "жест" владельца частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина с отправкой якобы окровавленной кувалды в Европарламент.

"Поскольку мы стали свидетелями того, как российский наемник Пригожин направил свой окровавленный в Европарламент, я бы хотел, чтобы он принял и наш маленький подарок, который ждет его в Гааге", – написал он. 

В твите Рейнсалу разместил видео, на котором показал, что подарок – наручники. 

Министр отметил, что наручники будут ждать Пригожина в Международном уголовном суде. 

Видео об отправке в Европарламент "окровавленной" кувалды связанные с Пригожиным каналы обнародовали 23 ноября, после того, как Европарламента призвал внести ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций

Контекст:

13 ноября российские Telegram-каналы опубликовали видео убийства Евгения Нужина – вагнеровца, который, как он сам рассказывал, был завербован в одной из российских колоний. Мужчину убивали кувалдой. 

В сентябре он попал в плен ВСУ и дал интервью украинским журналистам. Нужин вернулся в Россию в рамках обмена, на который согласился добровольно, сообщили в Офисе президента Украины. 

По информации российских правозащитников, участники ЧВК "Вагнер" совершили внесудебные казни не менее 40 человек, воевавших в ее рядах. На войну против Украины в ЧВК завербовали, по их данным, около 30–35 тыс. заключенных.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Эстония, Европарламент, Гаагский трибунал, МИД Эстонии, Вагнер, Международный уголовный суд, Евгений Пригожин, Урмас Рейнсалу, ЧВК
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