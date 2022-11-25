Глава МИД Эстонии подготовил для Пригожина наручники. Так он ответил на оправку "окровавленной" кувалды в Европарламент

"Поскольку мы стали свидетелями того, как российский наемник Пригожин направил свой окровавленный в Европарламент, я бы хотел, чтобы он принял и наш маленький подарок, который ждет его в Гааге", – написал он.
В твите Рейнсалу разместил видео, на котором показал, что подарок – наручники.
Министр отметил, что наручники будут ждать Пригожина в Международном уголовном суде.
As we witnessed Russian mercenary Prigozhin send his bloody hammer to @Europarl_EN I’d like him to accept our little gift also that is waiting for him in #Hague. pic.twitter.com/jTXx6Z4tUO— Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) November 25, 2022
Видео об отправке в Европарламент "окровавленной" кувалды связанные с Пригожиным каналы обнародовали 23 ноября, после того, как Европарламента призвал внести ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций.
13 ноября российские Telegram-каналы опубликовали видео убийства Евгения Нужина – вагнеровца, который, как он сам рассказывал, был завербован в одной из российских колоний. Мужчину убивали кувалдой.
В сентябре он попал в плен ВСУ и дал интервью украинским журналистам. Нужин вернулся в Россию в рамках обмена, на который согласился добровольно, сообщили в Офисе президента Украины.
По информации российских правозащитников, участники ЧВК "Вагнер" совершили внесудебные казни не менее 40 человек, воевавших в ее рядах. На войну против Украины в ЧВК завербовали, по их данным, около 30–35 тыс. заключенных.