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Главу МИД Эстонии спросили, хотел бы он увидеть Путина в тюрьме, министр ответил: "В аду". Видео

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Рейнсалу лаконично выразил свое отношение к Путину
Рейнсалу лаконично выразил свое отношение к Путину
Фото: EPA

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу 19 октября во время Берлинского внешнеполитического форума ответил Deutsche Welle на вопрос, где бы он хотел увидеть президента РФ Владимира Путина.

7 октября, в день рождения Путина, Рейнсалу пожелал ему встретить следующий в тюрьме из-за преступлений против человечества.

В Берлине журналистка уточнила у эстонского министра: "Хотели бы вы увидеть Путина в тюрьме?"

На это Рейнсалу ответил: "В аду".

Рейнсалу также подчеркнул, что Запад должен совместно увеличить оборонную помощь Украине и усилить давление на Россию, в том числе немедленно начать работу над новыми санкциями. "Европа не может чувствовать себя в безопасности, пока у власти в Кремле находится путинский режим", – цитирует его Delfi.

Контекст:

Эстония активно поддерживает Украину в борьбе против РФ. Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине, первой начала участвовать в восстановлении Украиныа также в числе других стран Балтии запретила въезд россиянам с туристическими шенгенскими визами

С начала полномасштабного вторжения РФ Эстония предоставила Украине военную помощь в объеме трети своего оборонного бюджета, говорил президент Алар Карис 13 апреля во время визита в Киев. В августе военная помощь Эстонии Украине достигла приблизительно €250 млн, заявляли в минобороны Эстонии.

18 октября эстонский парламент признал Россию государством, поддерживающим терроризм.

Теги: Россия, Владимир Путин, Эстония, тюрьма, МИД Эстонии, Урмас Рейнсалу
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