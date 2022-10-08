Глава МИД Эстонии пожелал Путину встретить следующий день рождения в заключении

"Путин сегодня празднует свой день рождения. Надеюсь, следующий он проведет в тюрьме за преступления против человечества. Необходимо создать специальный трибунал для российских преступлений агрессии!" – написал он.

Контекст:

Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. Он стал президентом России в 2000 году и с тех пор управляет страной. Он уходил с поста в 2008 году в связи с тем, что по закону не имел права оставаться президентом на третий срок. Пока президентом был Дмитрий Медведев, Путин возглавлял российское правительство. В 2012 году он вернулся на пост президента и с тех пор продолжает его занимать.

В день 70-летия Путина украинцы и россияне начали писать ему в соцсетях оскорбительные "поздравления", в том числе желая ему смерти.