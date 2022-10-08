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Глава МИД Эстонии пожелал Путину встретить следующий день рождения в заключении

Рейнсалу: Надеюсь, следующий день рождения Путин проведет в тюрьме за преступления против человечества
Рейнсалу: Надеюсь, следующий день рождения Путин проведет в тюрьме за преступления против человечества
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу 7 октября в Twitter призвал создать спецтрибунал по преступлениям агрессии России и пожелал президенту РФ, который вчера отмечал 70-летие, следующий день рождения провести в тюрьме.

"Путин сегодня празднует свой день рождения. Надеюсь, следующий он проведет в тюрьме за преступления против человечества. Необходимо создать специальный трибунал для российских преступлений агрессии!" – написал он.

Контекст:

Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. Он стал президентом России в 2000 году и с тех пор управляет страной. Он уходил с поста в 2008 году в связи с тем, что по закону не имел права оставаться президентом на третий срок. Пока президентом был Дмитрий Медведев, Путин возглавлял российское правительство. В 2012 году он вернулся на пост президента и с тех пор продолжает его занимать.

В день 70-летия Путина украинцы и россияне начали писать ему в соцсетях оскорбительные "поздравления", в том числе желая ему смерти.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, МИД Эстонии, война России против Украины, трибунал, поздравление, Урмас Рейнсалу
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