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Лавров заявил о недопустимости любого военного столкновения между ядерными государствами

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Лавров связал войну России против Украины с "войной, ведущейся Западом против РФ"
Лавров связал войну России против Украины с "войной, ведущейся Западом против РФ"
Фото: EPA

30 ноября в Москве во время встречи с участниками научно-образовательной программы "Диалог во имя будущего" глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нельзя допускать военных столкновений между ядерными государствами. Стенограмму его выступления опубликовал МИД РФ.

"Будем и дальше отстаивать глобальную безопасность и стабильность. Именно по инициативе России президенты [России Владимир] Путин и [США Джо] Байден 16 июня 2021 года подтвердили [...]: в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. [...] Позиция России простирается дальше: помимо недопустимости такой войны, необходимо избегать любого военного столкновения между ядерными державами, даже с использованием обычных вооружений", – сказал Лавров.

Он понял, что "эскалация может обрести неконтролируемый характер", и связал полномасштабное вторжение России в Украину с якобы "войной, ведущейся Западом против Российской Федерации".

Контекст:

К ядерным государствам причисляют девять стран: США, Россию, Великобританию, Францию, Китай, Индию, Израиль, Пакистан и КНДР.

После полномасштабного вторжения России в Украину Путин заявил 21 сентября о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, ТурцииВеликобританииИндии и Китая. Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, ядерное оружие, Сергей Лавров, война, война России против Украины
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