Лавров заявил о недопустимости любого военного столкновения между ядерными государствами

"Будем и дальше отстаивать глобальную безопасность и стабильность. Именно по инициативе России президенты [России Владимир] Путин и [США Джо] Байден 16 июня 2021 года подтвердили [...]: в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. [...] Позиция России простирается дальше: помимо недопустимости такой войны, необходимо избегать любого военного столкновения между ядерными державами, даже с использованием обычных вооружений", – сказал Лавров.

Он понял, что "эскалация может обрести неконтролируемый характер", и связал полномасштабное вторжение России в Украину с якобы "войной, ведущейся Западом против Российской Федерации".