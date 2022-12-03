Подоляк – Кремлю: Забудьте о Бахмуте. Начинайте готовиться к Ялте

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter 3 декабря.

"Под городом, не несущим никакого стратегического смысла для хода войны, Кремль закапывает тысячи мобилизованных, заключенных, наемников и военных. Все, чтобы доказать себе: мы еще что-нибудь можем! Нет, не можете. Забудьте о Бахмуте. Начинайте готовиться к Ялте – Ялтинскому трибуналу", – написал он.

Бахмут. Під містом, що не несе жодного стратегічного сенсу для ходу війни, Кремль закопує тисячі мобілізованих, ув’язнених, найманців та військових. Все, аби довести собі: ми ще щось можемо! Ні, не можете. Забудьте про Бахмут. Починайте готуватися до Ялти – Ялтинського трибуналу.

Контекст:

Оборона Бахмута продолжается уже пять месяцев и ВСУ может годами сдерживать наступление оккупантов на этом направлении, заявлял в интервью "Суспільному" военный аналитик Том Купер 27 ноября. Согласно последним данным Генштаба, бахмутское направление – одно из двух на линии фронта, где РФ еще продолжает наступление.

29 ноября спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил в эфире национального телемарафона, что ВСУ ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.

По оценке американского Института исследования войны, россияне добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе, считают аналитики.

В британской разведке считают, что в случае, если РФ сможет захватить город, это будет иметь ограниченную оперативную ценность, хотя может позволить России угрожать более крупным городам – Краматорску и Славянску.