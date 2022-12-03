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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк – Кремлю: Забудьте о Бахмуте. Начинайте готовиться к Ялте

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По мнению Подоляка, представителям Кремля стоит готовиться к Ялтинскому трибуналу
По мнению Подоляка, представителям Кремля стоит готовиться к Ялтинскому трибуналу
Фото: president.gov.ua

Контроль над Бахмутом Донецкой области не имеет никакого стратегического смысла для хода войны.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter 3 декабря. 

"Под городом, не несущим никакого стратегического смысла для хода войны, Кремль закапывает тысячи мобилизованных, заключенных, наемников и военных. Все, чтобы доказать себе: мы еще что-нибудь можем! Нет, не можете. Забудьте о Бахмуте. Начинайте готовиться к Ялте – Ялтинскому трибуналу", – написал он.

Контекст:

Оборона Бахмута продолжается уже пять месяцев и ВСУ может годами сдерживать наступление оккупантов на этом направлении, заявлял в интервью "Суспільному" военный аналитик Том Купер 27 ноября. Согласно последним данным Генштаба, бахмутское направление – одно из двух на линии фронта, где РФ еще продолжает наступление.

29 ноября спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил в эфире национального телемарафона, что ВСУ ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.

По оценке американского Института исследования войны, россияне добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе, считают аналитики.

В британской разведке считают, что в случае, если РФ сможет захватить город, это будет иметь ограниченную оперативную ценность, хотя может позволить России угрожать более крупным городам – Краматорску и Славянску.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, наемники, наступление, война России против Украины, трибунал, Бахмут, Михаил Подоляк
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