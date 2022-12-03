Непропорционально дорогостоящая кампания. Британская разведка оценила усилия РФ в районе Бахмута, где продолжаются бои

По данным ведомства, план РФ, скорее всего, заключается в том, чтобы окружить город. В последние дни оккупанты, вероятно, добилась небольших успехов на южном направлении, стремясь укрепиться на ограниченном плацдарме к западу от заболоченной местности вокруг реки Бахмутка.

По мнению разведки, такая трата сил и ресурсов если и принесет эффект, то в основном политический.

"Кампания была непропорционально дорогостоящей по сравнению с этими возможными выгодами. Существует реальная вероятность того, что захват Бахмута стал прежде всего символической задачей для России", – считают в минобороны Великобритании.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 03 December 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/5Zv0s649gC — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 3, 2022