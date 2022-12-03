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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Непропорционально дорогостоящая кампания. Британская разведка оценила усилия РФ в районе Бахмута, где продолжаются бои

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Захват Бахмута стал символической задачей для России, считают в минобороны Великобритании
Захват Бахмута стал символической задачей для России, считают в минобороны Великобритании
Фото: ЕРА

Потенциальный захват российской армией Бахмута Донецкой области будет иметь ограниченную оперативную ценность, хотя может позволить России угрожать более крупным городам – Краматорску и Славянску. Об этом говорится в сводке британской разведки, которую 3 декабря опубликовало в Twitter министерство обороны Великобритании.

По данным ведомства, план РФ, скорее всего, заключается в том, чтобы окружить город. В последние дни оккупанты, вероятно, добилась небольших успехов на южном направлении, стремясь укрепиться на ограниченном плацдарме к западу от заболоченной местности вокруг реки Бахмутка.

По мнению разведки, такая трата сил и ресурсов если и принесет эффект, то в основном политический. 

"Кампания была непропорционально дорогостоящей по сравнению с этими возможными выгодами. Существует реальная вероятность того, что захват Бахмута стал прежде всего символической задачей для России", – считают в минобороны Великобритании.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои. "Там сейчас больше всего видно безумие российского командования: изо дня в день в течение месяцев они гонят туда людей на смерть, сосредотачивают там максимальную мощность артиллерийских ударов. Все наши воины, которые держат позиции на этих направлениях в Донецкой области, – просто герои", – подчеркивал он. 

Американский Институт исследования войны ранее писал, что россияне добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе, считают аналитики.

Согласно сообщению Генштаба ВСУ на утро 29 ноября, бахмутское направление – одно из двух на фронте, где РФ продолжает наступать. На всех остальных противник преимущественно ведет оборону. 

В этот же день спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил в эфире национального телемарафона, что ВСУ ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.

Теги: Украина, Великобритания, Донецкая область, разведка, армия РФ, Бахмутка, Минобороны, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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