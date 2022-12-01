Усилия оккупантов по наступлению на Бахмут привели к истощению российской живой силы и техники – Институт исследования воойны

Бахмутское направление – одно из двух на фронте, где РФ продолжает наступать Фото: ЕРА

По данным института, с конца мая российские войска постоянно расходуют там боевые силы. Но за полгода добились продвижения всего лишь на несколько километров

В ISW отмечают, что их усилия в Бахмуте привели к истощению российской живой силы и техники, в результате чего войска зажаты в относительно незначительных населенных пунктах на недели и месяцы.

"Эта схема операций очень напоминает предыдущие попытки русских взять Северодонецк и Лисичанск в начале войны", – говорится в сообщении.

По оценкам военных аналитиков, в течение июня и июля Вооруженные силы Украины позволили российским войскам сосредоточить усилия на Северодонецке и Лисичанске вблизи границы с Луганской областью, имеющих ограниченное оперативное и стратегическое значение, чтобы извлечь выгоду из продолжающейся деградации российской живой силы.

"Усилия России в этой области по большей части зашли в тупик, как и в начале июля. Даже если российские войска продолжат двигаться к Бахмуту и в его пределах, и даже если ВСУ уйдут из города, сам Бахмут даст им мало оперативных преимуществ", – отметили в ISW.

Эксперты полагают, что затраты, связанные с шестью месяцами изматывающих боев вокруг Бахмута, намного перевешивают любое оперативное преимущество, которое оккупанты могут получить от его взятия.

"С другой стороны, российское наступление вокруг Бахмута поглощает значительную часть доступной боевой мощи РФ, потенциально способствуя продолжению украинских контрнаступлений в других местах", – подытожили в ISW.