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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Усилия оккупантов по наступлению на Бахмут привели к истощению российской живой силы и техники – Институт исследования воойны

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Бахмутское направление одно из двух на фронте, где РФ продолжает наступать
Бахмутское направление – одно из двух на фронте, где РФ продолжает наступать
Фото: ЕРА

Россияне не извлекли уроков из предыдущих кампаний и истощают собственные силы возле Бахмута Доненцкой области. Об этом 30 ноября сообщает в оперативном анализе американский Институт исследования войны (ISW).

По данным института, с конца мая российские войска постоянно расходуют там боевые силы. Но за полгода  добились продвижения всего лишь на несколько километров

В ISW отмечают, что их усилия в Бахмуте привели к истощению российской живой силы и техники, в результате чего войска  зажаты в относительно незначительных населенных пунктах на недели и месяцы.

"Эта схема операций очень напоминает предыдущие попытки русских взять Северодонецк и Лисичанск в начале войны", – говорится в сообщении.

По оценкам военных аналитиков, в течение июня и июля Вооруженные силы Украины позволили российским войскам сосредоточить усилия на Северодонецке и Лисичанске вблизи границы с Луганской областью, имеющих ограниченное оперативное и стратегическое значение, чтобы извлечь выгоду из продолжающейся деградации российской живой силы.

"Усилия России в этой области по большей части зашли в тупик, как и в начале июля. Даже если российские войска продолжат двигаться к Бахмуту и в его пределах, и даже если ВСУ уйдут из города, сам Бахмут даст им мало оперативных преимуществ", – отметили в ISW.

Эксперты полагают, что затраты, связанные с шестью месяцами изматывающих боев вокруг Бахмута, намного перевешивают любое оперативное преимущество, которое оккупанты могут получить от его взятия.

"С другой стороны, российское наступление вокруг Бахмута поглощает значительную часть доступной боевой мощи РФ, потенциально способствуя продолжению украинских контрнаступлений в других местах", – подытожили в  ISW.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои. "Там сейчас больше всего видно безумие российского командования: изо дня в день в течение месяцев они гонят туда людей на смерть, сосредотачивают там максимальную мощность артиллерийских ударов. Все наши воины, которые держат позиции на этих направлениях в Донецкой области, – просто герои", – подчеркивал он. 

ISW ранее писал, что россияне добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе, считают аналитики.

Согласно сообщению Генштаба ВСУ на утро 29 ноября, бахмутское направление – одно из двух на фронте, где РФ продолжает наступать. На всех остальных противник преимущественно ведет оборону. 

В этот же день спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил в эфире национального телемарафона, что ВСУ ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.

Теги: Донецкая область, армия РФ, война России против Украины, Бахмут, ISW
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