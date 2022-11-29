Параллельно с тяжелыми боями за Бахмут идет и "битва" ОП за влияние на столицу – "Украинская правда"

"Противостояние ОП и Кличко на фоне "пунктов несокрушимости" – продолжение старого политического конфликта за власть в столице. Еще при первом главе президентской администрации Зеленского Андрее Богдане ОП пытался если не сбить Кличко с ключевой мэрской должности, то хотя бы существенно "минуснуть" его полномочия. И время от времени эти попытки повторялись. Новый, к тому же публичный, виток конфликта между Офисом президента и Кличко – самый прямой признак того, что даже во времена большой и изнурительной войны политическое противостояние продолжается. Параллельно с тяжелыми боями за Бахмут идет и преждевременная "битва" за влияние на Киев. И первый шаг в нем делает Офис президента", – говорится в публикации.

Издание отмечает, что после начала полномасштабного вторжения в Киеве была создана "параллельная к Кличко" военная администрация, которая должна была перебрать на себя часть властных полномочий. Первый глава Киевской городской военной администрации Николай Жернов, по утвержденной главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным структуре КМВА, на время войны имел более широкие полномочия в городе, чем мэр. Но нежелание Жернова вступать в политические ссоры могло послужить причиной его отставки, пишут авторы статьи.

"Сам Жернов в частных разговорах всегда подчеркивал, что он военный и влезать ни в какие политические конфликты, в том числе с действующим мэром, не собирается. Что, собственно, и могло стать причиной его отставки. Как предполагает приближенный к КМВА источник, ОП снял Жернова за то, что он недостаточно перебирал полноту власти у Кличко", – отмечается в материале.

Еще одно "наступление" на Кличко со стороны ОП – назначение новым главой КГВА Сергея Попко, пишет издание.

"Собеседник УП в окружении мэра считает, что Попко был назначен по протекции руководителя ОП Андрея Ермака. Вероятно, именно перед ним будет стоять задача максимально лишать Кличко влияния на Киев. УП слышала и более смелые и, кстати, не новые варианты "наступления" на Кличко со стороны ОП – в том числе и о подготовке решения СНБО, которым его хотят снять с должности главы КГГА. Впрочем, источники "Украинской правды" в самом Совбезе уверяют: этого не произойдет", – сказано в статье.