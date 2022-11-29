Параллельно с тяжелыми боями за Бахмут идет и "битва" ОП за влияние на столицу – "Украинская правда"

"Противостояние ОП и Кличко на фоне "пунктов несокрушимости" – продолжение старого политического конфликта за власть в столице. Еще при первом главе президентской администрации Зеленского Андрее Богдане ОП пытался если не сбить Кличко с ключевой мэрской должности, то хотя бы существенно "минуснуть" его полномочия. И время от времени эти попытки повторялись. Новый, к тому же публичный, виток конфликта между Офисом президента и Кличко – самый прямой признак того, что даже во времена большой и изнурительной войны политическое противостояние продолжается. Параллельно с тяжелыми боями за Бахмут идет и преждевременная "битва" за влияние на Киев. И первый шаг в нем делает Офис президента", – говорится в публикации.
Издание отмечает, что после начала полномасштабного вторжения в Киеве была создана "параллельная к Кличко" военная администрация, которая должна была перебрать на себя часть властных полномочий. Первый глава Киевской городской военной администрации Николай Жернов, по утвержденной главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным структуре КМВА, на время войны имел более широкие полномочия в городе, чем мэр. Но нежелание Жернова вступать в политические ссоры могло послужить причиной его отставки, пишут авторы статьи.
"Сам Жернов в частных разговорах всегда подчеркивал, что он военный и влезать ни в какие политические конфликты, в том числе с действующим мэром, не собирается. Что, собственно, и могло стать причиной его отставки. Как предполагает приближенный к КМВА источник, ОП снял Жернова за то, что он недостаточно перебирал полноту власти у Кличко", – отмечается в материале.
Еще одно "наступление" на Кличко со стороны ОП – назначение новым главой КГВА Сергея Попко, пишет издание.
"Собеседник УП в окружении мэра считает, что Попко был назначен по протекции руководителя ОП Андрея Ермака. Вероятно, именно перед ним будет стоять задача максимально лишать Кличко влияния на Киев. УП слышала и более смелые и, кстати, не новые варианты "наступления" на Кличко со стороны ОП – в том числе и о подготовке решения СНБО, которым его хотят снять с должности главы КГГА. Впрочем, источники "Украинской правды" в самом Совбезе уверяют: этого не произойдет", – сказано в статье.
О разворачивании в Украине нового проекта поддержки людей – "пунктов несокрушимости" – 22 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. По его словам, в пунктах "бесплатно и круглосуточно" можно получить все базовые услуги: электричество, мобильную связь и интернет, тепло, воду, аптечку.
Зеленский рассказал, что пункты будут работать при всех областных и районных администрациях, при школах, зданиях ГСЧС. Также начал работу сайт, на котором размещена карта таких пунктов в Украине, которая постоянно обновляется, проинформировал Зеленский. 24 ноября президент отметил, что в большинстве регионов Украины развернули 4362 "пункта несокрушимости".
В Киеве, как сообщал 25 ноября Кличко, развернули более 400 пунктов обогрева. Зеленский обвинил в тот же день власти столицы в "профанации" с "пунктами несокрушимости". "Много жалоб в Киеве. Фактически нормально обеспечены только пункты, развернутые на базе ГСЧС и на столичном вокзале, а над другими пунктами еще, мягко говоря, нужно работать", – сказал президент.
Нардепы от "Слуги народа" решили провести проверку этих пунктов в Киеве. По итогам первого дня инспекций глава этой парламентской фракции Давид Арахамия заявил, что депутаты проверили 360 "пунктов несокрушимости", и 20% из них были закрыты.
Кличко, комментируя ситуацию с "пунктами несокрушимости", заявил, что украинцам нужно работать единой командой, а не заниматься "политической толкотней".