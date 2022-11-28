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Как вызвать "скорую" в Киеве, если 103 не отвечает из-за проблем со связью. Советы от КГГА

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Для вызова "скорой" работают ряд альтернативных номеров
Для вызова "скорой" работают ряд альтернативных номеров
Фото: depositphotos.com

В Киеве предусмотрена альтернативная возможность вызова "скорой", если телефон 103 окажется недоступным из-за перебоев со связью. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

В КГГА советует сперва попытаться набрать номер 103 несколько раз. Если он недоступен, можно воспользоваться специальными резервными номерами.

Мобильные:

  • 067-248-14-46;
  • 067-248-14-39;
  • 067-248-14-38;
  • 067-248-14-36;
  • 067-248-14-37;
  • 067-248-14-35;
  • 067-248-14-34;
  • 067-248-14-03;
  • 067-411-61-76.

Стационарные:

  • 235-71-30;
  • 235-80-54;
  • 235-80-58;
  • 235-80-59;
  • 234-71-28;
  • 234-01-75;
  • 235-80-24;
  • 235-42-53;
  • 235-80-56;
  • 234-75-43;
  • 234-72-94.

Также можно позвонить по стационарным номерам местных подстанций/пунктов базирования бригад "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева":

  • 235-30-57;
  • 536-19-11;
  • 258-31-90;
  • 400-61-12;
  • 280-22-49;
  • 433-97-47;
  • 518-26-88;
  • 245-88-15;
  • 245-88-16;
  • 456-44-77;
  • 515-26-07;
  • 546-18-76;
  • 573-82-83;
  • 485-11-18.

Если доступ к интернету сохраняется, можно написать на [email protected] Письмо должно содержать причину обращения, полный адрес, контактный телефон, ФИО и возраст больного.

Для абонентов "Киевстар" существует возможность вызова "скорой" смс-сообщением на номер 10003. Нужно будет указать информацию о причине вызова, полный адрес (номер дома, подъезда, квартиры и этаж), контактный телефон, ФИО и возраст больного.

Кроме того, можно обратиться в пункт постоянного или временного базирования бригад экстренной медицинской помощи, полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пункты обогрева. Можно остановить автомобиль "скорой", полиции, спасателей и попросить о помощи или самостоятельно обратиться в больницу.

Контекст:

В результате ракетных обстрелов России 23 ноября в ряде регионов были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры. По всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением, также были перебои со связью.

Вечером 25 ноября больше всего проблем с электричеством было в Киеве и пяти областях – Киевской, Одесской, Львовской, Винницкой и Днепропетровской.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, интернет, медицина, КГГА, Киевстар, телефоны, больница, скорая помощь, спасатели
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