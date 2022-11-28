Как вызвать "скорую" в Киеве, если 103 не отвечает из-за проблем со связью. Советы от КГГА

В КГГА советует сперва попытаться набрать номер 103 несколько раз. Если он недоступен, можно воспользоваться специальными резервными номерами.

Мобильные:

067-248-14-46;

067-248-14-39;

067-248-14-38;

067-248-14-36;

067-248-14-37;

067-248-14-35;

067-248-14-34;

067-248-14-03;

067-411-61-76.

Стационарные:

235-71-30;

235-80-54;

235-80-58;

235-80-59;

234-71-28;

234-01-75;

235-80-24;

235-42-53;

235-80-56;

234-75-43;

234-72-94.

Также можно позвонить по стационарным номерам местных подстанций/пунктов базирования бригад "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева":

235-30-57;

536-19-11;

258-31-90;

400-61-12;

280-22-49;

433-97-47;

518-26-88;

245-88-15;

245-88-16;

456-44-77;

515-26-07;

546-18-76;

573-82-83;

485-11-18.

Если доступ к интернету сохраняется, можно написать на [email protected] Письмо должно содержать причину обращения, полный адрес, контактный телефон, ФИО и возраст больного.

Для абонентов "Киевстар" существует возможность вызова "скорой" смс-сообщением на номер 10003. Нужно будет указать информацию о причине вызова, полный адрес (номер дома, подъезда, квартиры и этаж), контактный телефон, ФИО и возраст больного.

Кроме того, можно обратиться в пункт постоянного или временного базирования бригад экстренной медицинской помощи, полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пункты обогрева. Можно остановить автомобиль "скорой", полиции, спасателей и попросить о помощи или самостоятельно обратиться в больницу.