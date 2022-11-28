Как вызвать "скорую" в Киеве, если 103 не отвечает из-за проблем со связью. Советы от КГГА

В КГГА советует сперва попытаться набрать номер 103 несколько раз. Если он недоступен, можно воспользоваться специальными резервными номерами.
Мобильные:
Стационарные:
Также можно позвонить по стационарным номерам местных подстанций/пунктов базирования бригад "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева":
Если доступ к интернету сохраняется, можно написать на [email protected] Письмо должно содержать причину обращения, полный адрес, контактный телефон, ФИО и возраст больного.
Для абонентов "Киевстар" существует возможность вызова "скорой" смс-сообщением на номер 10003. Нужно будет указать информацию о причине вызова, полный адрес (номер дома, подъезда, квартиры и этаж), контактный телефон, ФИО и возраст больного.
Кроме того, можно обратиться в пункт постоянного или временного базирования бригад экстренной медицинской помощи, полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пункты обогрева. Можно остановить автомобиль "скорой", полиции, спасателей и попросить о помощи или самостоятельно обратиться в больницу.
В результате ракетных обстрелов России 23 ноября в ряде регионов были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры. По всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением, также были перебои со связью.
Вечером 25 ноября больше всего проблем с электричеством было в Киеве и пяти областях – Киевской, Одесской, Львовской, Винницкой и Днепропетровской.